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Призер юниорского ЧМ Дарья Гримм образовала танцевальный дуэт с Григорием Родиным

Фигуристы Дарья Гримм и Григорий Родин образовали танцевальный дуэт.

18-летняя Гримм выступает за Германию, она двукратный бронзовый призер юниорских чемпионатов мира и юниорских финалов Гран-при вместе с Михаилом Савицким. Их дуэт распался в мае.

«Мы рады объявить о нашем новом партнерстве! Первая цель – соревноваться на международном уровне под флагом Германии, но к сожалению, мы пока не можем этого сделать, так как ждем открепления [Григория] от федерации России.

Тем не менее мы очень рады отправиться в это путешествие и выступать вместе», – написала Гримм в соцсети.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дарьи Гримм
Дарья Гримм
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Михаил Савицкий
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