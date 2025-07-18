Фигуристка Диана Дэвис: «Восхищаюсь гонщиками «Формулы-1» – внимательно слежу за этим видом спорта»

Фигуристка Диана Дэвис рассказала, что восхищается пилотами «Формулы-1».

Дочь Этери Тутберидзе выступает за Грузию в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным .

– Был ли фигурист, который вдохновлял тебя в детстве?

– У меня не было конкретного фигуриста, которым бы я восхищалась, но мне всегда нравилось смотреть выступления, в которых были сильные эмоции и связь с музыкой. Такое катание всегда пробуждало у меня разные чувства.

– Есть ли спортсмены – из фигурного катания или других видов, – которыми ты восхищаешься?

– Я невероятно восхищаюсь гонщиками «Формулы-1» – внимательно слежу за этим видом спорта. Их реакция, координация и способность сохранять полное спокойствие в экстремальных условиях просто невероятны. Это совершенно иная концентрация и сила духа, и это меня действительно вдохновляет, – сказала Дэвис .