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Ягудин об участии в шоу Загитовой «Ассоль»: «Написал: «В «Хранителей времени» я не попал, возьми хоть сюда»

Алексей Ягудин пошутил в ответ на вопрос о том, как попал в шоу Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня. Олимпийский чемпион Ягудин исполнит роль Эгля.

«Очень много произведений были взяты за основу того или иного шоу, спектакля на льду. Здесь на первый взгляд нет никаких различий. Очень часто используются классические произведения, стандартные. Были оперы на льду, но не так чтобы тесно переплетено с направлением рока. Не знаю, что из этого выйдет, но во всяком случае это попытка соединить жанры, которые не так часто существовали на одном ледовом пространстве. Мне кажется, это интересно.

Что касается моей роли, меня заманило, что здесь все предельно откровенно. Я правда так и написал: «В «Хранителей времени» я не попал, предыдущее шоу, возьми хоть сюда». Это наполовину шутка, наполовину вопрос, на который я получил положительный ответ.

Я сам по жизни не люблю советовать другим, как жить, потому что это неправильно, каждый сам выбирает дорогу. Но это не реальная жизнь, а спектакль, и здесь я буду в какой-то мере направлять. И в любом произведении, если это не хоррор, все так или иначе сводится к положительному завершению. Потому что все равно добра должно быть на нашей планете Земля гораздо больше, чем негатива.

Помните фильм «Мама» советских кинематографов с Гурченко, с Боярским? Боярский там был как раз как объединяющий фактор. А я играл попугая в сказке под названием «Мама» в постановке Ильи Авербуха и тоже пытался подружить определенных героев. Тут мы переходим от зайчиков и мишек к человеческим персонажам, и роль под стать моему возрасту», – сказал Ягудин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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