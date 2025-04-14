Тарасова о словах Дегтярева про флаг и гимн России на Олимпиаде-2028: «Будем с него спрашивать, если этого не произойдет»
Татьяна Тарасова отреагировала на слова Дегтярева о России на Олимпиаде-2028.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что на 99% уверен в выступлении российских спортсменов на Играх в Лос-Анджелесе с флагом и гимном.
«Если Дегтярев говорит, наверное, знает. Потому что этого еще никто не говорил. Все запомнят его слова. Будем с него спрашивать, если этого не произойдет.
Но рассчитывать мы можем только на самих себя и время. Не знаю, как верить тем, кто эти санкции на нас наложил. Им нет никакой веры! Чем нам хуже – тем им лучше. Так они думают. Как мы можем верить тем, кто нас убил? И убивает до сих пор», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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