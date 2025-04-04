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Татьяна Тарасова: «Россиян в фигурном катании дисквалифицировали ни за что. Просто хотели нас отстранить, потому что мы все время выигрываем, и отстранили»

Тарасова назвала ужасной несправедливостью отстранение россиян от турниров ISU.

Российские фигуристы не допускаются к турнирам Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года.

– Следили ли за Кубком Первого канала? Как оцените этот турнир?

– Конечно, я все смотрела. Он в Челябинске проходил. В Москве жалко, что очень мало чего проводят, нет больших соревнований. Мы бы заполнили зал на 10-12 тысяч мест точно. Я в этом году на Кубок не ездила, но смотрела.

Очень хорошо Первый канал показывал. Вообще показывают все соревнования хорошо. Благодарна им, потому что от и до показывают. Хорошо, что есть разные соревнования. Мы командой сейчас нигде не выступаем, ни на Европе, ни на мире.

Ужасно. Это ужасно. Ни за что дисквалифицировали. Не имеют права, потому что спорт и политика, как они говорят, не одно и то же. И что политика не влияет на спорт. Это неправда. Просто хотели нас отстранить, потому что мы все время выигрываем, и отстранили.

А сейчас допустили до Олимпийских игр. На последнем чемпионате мы во всех видах были по три человека. И это была команда. Не один, так второй. Не второй, так третий. Это очень важно! Для того, чтобы первый стал первым. А теперь по одному человеку. Почему?

Это значит, им так хочется, они так сделали. Что за мерзость такая? Почему так несправедливо? Почему по одному, а не по два? Почему не по три? И нет приглашения на следующий год еще ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира.

– Как вы считаете, изменилось ли отношение к российским спортсменам в мировом сообществе за последнее время?

– Чтобы оно не изменилось, надо выступать. А они нас побаиваются, прилично побаиваются. Вот они нас и отстранили, и вот они нас не пускают. И ничего с этим невозможно сделать. Это как?! Кому верить? Как можно туда пойти? Кто нас поддержит? У каждого – свое.

Ни о какой справедливости в фигурном катании по отношению к нам, к русским, речи быть не может. Ее просто нет ни у кого.

– Насколько важно, на ваш взгляд, вернуться на мировую арену с российским флагом и гимном?

– Самое главное – вернуться с теми достойными спортсменами, с которыми мы должны были вообще и не уходить никуда. В полном объеме. Так, как нам было положено, потому что мы выигрывали эти три места. Это по правилам.

Все, что они делают, – это не по правилам. Международный олимпийский комитет захотел допустить по одному, пусть там болтаются, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoсборная России
Политика
logoТатьяна Тарасова
logoISU
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