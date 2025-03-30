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Депутат Роднина: «Не пробовала и не хочу даже пробовать прожить на пенсию. Хочу как можно дольше оставаться активным человеком»

Депутат Ирина Роднина заявила, что не хочет пытаться прожить на пенсию.

«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу.

Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. Если для кого-то рай – уйти на пенсию, то я не хочу этого делать. Хочу как можно дольше оставаться активным человеком. Для меня активность – не только работа. Это масса всяких дел, которые можно выполнять и по общественной линии.

На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина, которой в сентябре исполнилось 75 лет.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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