2

Дейв Лиз: «Приношу глубокие извинения людям, пострадавшим от трагедии рейса 5342. Я опустошен и пристыжен»

Дейв Лиз принес извинения за свои слова о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне.

29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил. Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания.

2 марта в столице США прошло благотворительное ледовое шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы. Во время трансляции на своем канале The Skating Lesson американский блогер и журналист Дейв Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

«В воскресенье вечером я вел разговор на TSL Live о безысходности и отчаянии, которые вызвала трагедия рейса AA 5342. Фрагмент этого разговора был опубликован в социальных сетях.

Хотя этот фрагмент был вырван из контекста, это не важно. Я приношу глубокие извинения и опустошен тем, что этот отрывок причинил боль людям, особенно тем, кто пострадал от трагедии рейса 5342, семьям жертв, коллегам-фигуристам, Федерации фигурного катания США и членам сообщества фигурного катания.

После трагедии 5342 меня не покидают мысли о том, стоит ли элитный спорт и связанные с ним жертвы того, чтобы им заниматься. Я по-прежнему потрясен личными жертвами фигуристов и их семей – и безмерностью утраченного человеческого потенциала.

Осознавая всю тяжесть трагедии, я задался вопросом, достаточно ли талантлив кто-либо, чтобы оправдать это. И это прозвучало так, будто я назвал жертв неталантливыми, что совершенно не соответствовало моим намерениям. Я опустошен и пристыжен. Стыжусь того, какие слова я выбрал и как они повлияли на других. 

Давление постоянной обратной связи в соцсетях, а также множество мрачных тем, которые сопровождают фигурное катание в последние годы, омрачили мое удовольствие от него и выявили те стороны моей личности, которыми я не всегда горжусь.

Произошедшее стало сигналом, что мне нужно отойти от спорта и социальных сетей, чтобы поразмышлять и переоценить все. Фигурное катание – прекрасный вид спорта, но я не в состоянии делиться этим. Я глубоко сожалею о причиненной боли», – написал Лиз в соцсети.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: The Skating Lesson
происшествия
logoДейв Лиз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о словах Лиза про погибших в авиакатастрофе юных фигуристов: «Он мерзавец, раз может так высказываться о людях, тем более о детях»
22вчера, 12:10
Федерация фигурного катания США осудила слова Лиза о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Дейв заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми
101вчера, 07:26
Илья Авербух c начала года получил 49 штрафов за нарушение ПДД (Sport 24)
796 марта, 10:28
Главные новости
Марк Кондратюк: «Попытки четверного акселя были, исполненных нет. Еще не близко, много работы»
230 минут назад
Тутберидзе показала, как ставит новую программу Петросян
25сегодня, 10:48Видео
«Пожелал бы себе, чтобы не было хуже». Заслуженному тренеру России Алексею Мишину исполнилось 84 года
13сегодня, 10:30
Алексей Мишин: «Туктамышева справляется с тренерством, Плющенко тоже. В них есть желание сделать из спортсмена чемпиона»
13сегодня, 10:11
Алексей Мишин: «Буду работать, пока есть силы. С большим удовольствием занимаюсь спортом, преподаю в университете, пишу книги»
12сегодня, 10:04
Екатерина Стоцкая: «Хочу выучить четверной риттбергер, у меня хороший запас на нем»
9сегодня, 09:58
Штаб Этери Тутберидзе поздравил подопечных с 8 марта. В ролик с поздравлением не вошли Липницкая, Косторная и Щербакова
254сегодня, 09:52
Александр Галлямов: «Постараюсь восстановиться с опережением графика, но без форсирования. Буду брать пример с Овечкина»
11сегодня, 08:32
«Когда захлестнули эмоции». Глейхенгауз показал неудачные кадры съемок на Байкале
22сегодня, 08:00Видео
Арина Парсегова: «В межсезонье решу, перехожу ли в парное катание. Пока не решила, но мне нравится и в парном, и в одиночном»
26сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
2вчера, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
827 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35