Дейв Лиз: «Приношу глубокие извинения людям, пострадавшим от трагедии рейса 5342. Я опустошен и пристыжен»

Дейв Лиз принес извинения за свои слова о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне.

29 января возле Вашингтона разбился самолет авиакомпании American Eagle Airlines – он столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, никто не выжил. Среди погибших – 28 человек из сообщества фигурного катания.

2 марта в столице США прошло благотворительное ледовое шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы. Во время трансляции на своем канале The Skating Lesson американский блогер и журналист Дейв Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

«В воскресенье вечером я вел разговор на TSL Live о безысходности и отчаянии, которые вызвала трагедия рейса AA 5342. Фрагмент этого разговора был опубликован в социальных сетях.

Хотя этот фрагмент был вырван из контекста, это не важно. Я приношу глубокие извинения и опустошен тем, что этот отрывок причинил боль людям, особенно тем, кто пострадал от трагедии рейса 5342, семьям жертв, коллегам-фигуристам, Федерации фигурного катания США и членам сообщества фигурного катания.

После трагедии 5342 меня не покидают мысли о том, стоит ли элитный спорт и связанные с ним жертвы того, чтобы им заниматься. Я по-прежнему потрясен личными жертвами фигуристов и их семей – и безмерностью утраченного человеческого потенциала.

Осознавая всю тяжесть трагедии, я задался вопросом, достаточно ли талантлив кто-либо, чтобы оправдать это. И это прозвучало так, будто я назвал жертв неталантливыми, что совершенно не соответствовало моим намерениям. Я опустошен и пристыжен. Стыжусь того, какие слова я выбрал и как они повлияли на других.

Давление постоянной обратной связи в соцсетях, а также множество мрачных тем, которые сопровождают фигурное катание в последние годы, омрачили мое удовольствие от него и выявили те стороны моей личности, которыми я не всегда горжусь.

Произошедшее стало сигналом, что мне нужно отойти от спорта и социальных сетей, чтобы поразмышлять и переоценить все. Фигурное катание – прекрасный вид спорта, но я не в состоянии делиться этим. Я глубоко сожалею о причиненной боли», – написал Лиз в соцсети.