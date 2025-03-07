Тарасова о словах Лиза про погибших в авиакатастрофе юных фигуристов: «Он мерзавец, раз может так высказываться о людях, тем более о детях»

Татьяна Тарасова дала резкую характеристику американскому журналисту Дейву Лизу.

2 марта в Вашингтоне прошло благотворительное ледовое шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы, в которой погибли 28 человек из сообщества фигурного катания.

Во время трансляции на своем канале The Skating Lesson американский блогер и журналист Дейв Лиз заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми.

«Это не его ума дело, талантливыми они были или нет. Его об этом никто не спрашивал и, смею вас заверить, он в этом ничего не понимает. Если мы говорим о погибших людях, то какая разница, какими они были – они занимались фигурным катанием, это наши люди.

Я полностью согласна с Федерацией фигурного катания США, которая осудила человека, которому вредно заниматься журналистикой. Там работают достойные люди – просто люди.

А Дейву Лизу я бы сказала, что он мерзавец, раз он может так высказываться о людях, тем более о детях. Такое горе и такая большая беда, а человек делит на талантливых и не талантливых», – сказала Тарасова.

Федерация фигурного катания США осудила слова Лиза о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. Дейв заявил, что не все юные фигуристы, находившиеся на борту, были талантливыми