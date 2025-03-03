Мишина и Галлямов не выступят на шоу в Санкт-Петербурге 9 марта

Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят на шоу в Петербурге.

9 марта в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. Чемпионы мира в парном катании Мишина и Галлямов были заявлены среди участников.

«К сожалению, выступление Мишиной и Галлямова 9 марта не состоится», – сообщили организаторы мероприятия.

Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Галлямов травмировал ногу во время турнира на Байкале.

Позже появилась информация, что Александр порезал палец руки. Фигурист назвал информацию о серьезной травме ложной и показал в телеграм-канале порезанный палец.