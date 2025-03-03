Мишина и Галлямов не выступят на шоу в Санкт-Петербурге 9 марта
Анастасия Мишина и Александр Галлямов не выступят на шоу в Петербурге.
9 марта в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. Чемпионы мира в парном катании Мишина и Галлямов были заявлены среди участников.
«К сожалению, выступление Мишиной и Галлямова 9 марта не состоится», – сообщили организаторы мероприятия.
Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Галлямов травмировал ногу во время турнира на Байкале.
Позже появилась информация, что Александр порезал палец руки. Фигурист назвал информацию о серьезной травме ложной и показал в телеграм-канале порезанный палец.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости