Арина Калугина выступила за Азербайджан на турнире Ephesus Cup. Она заняла 3-е место, исполнив четверной сальхов
Фигуристка Арина Калугина выступила за Азербайджан на турнире Ephesus Cup.
Соревнования завершились в пятницу в турецком Измире. 14-летняя Калугина завоевала бронзу в юниорской категории, набрав 173,64 балла по сумме программ. Победила Элина Гойдина из Эстонии (183,36), второй стала Инга Гургенидзе из Грузии (181,97).
В произвольной программе Калугина исполнила четверной сальхов – двойной аксель. Также она допустила падение на сольном четверном сальхове.
Ранее Калугина выступала на российских соревнованиях.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем