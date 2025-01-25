Арина Калугина выступила за Азербайджан на турнире Ephesus Cup. Она заняла 3-е место, исполнив четверной сальхов

Фигуристка Арина Калугина выступила за Азербайджан на турнире Ephesus Cup.

Соревнования завершились в пятницу в турецком Измире. 14-летняя Калугина завоевала бронзу в юниорской категории, набрав 173,64 балла по сумме программ. Победила Элина Гойдина из Эстонии (183,36), второй стала Инга Гургенидзе из Грузии (181,97).

В произвольной программе Калугина исполнила четверной сальхов – двойной аксель. Также она допустила падение на сольном четверном сальхове.

Ранее Калугина выступала на российских соревнованиях.