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Дарья Садкова: «Никогда не считала целью стать олимпийской чемпионкой. Но детские мечты, наверное, были»

Садкова призналась, что не ставила целью выиграть Олимпийские игры.

«Я никогда не считала это целью. Но детские мечты, наверное, были.

Начинала кататься в Йошкар-Оле, лет до 9-10 тренировалась там. Потом начали приезжать в Москву к разным тренерам. Приезжали и уезжали.

А осенью 2020 года пришли на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе, с тех пор и катаюсь у нее», – рассказала Садкова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
logoЭтери Тутберидзе
Дарья Садкова
женское катание
logoсборная России
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