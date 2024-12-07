«Пока есть мотивация, пока мы чувствуем страсть к спорту, мы будем продолжать». Чок и Бейтс после победы в финале Гран-при

Олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс высказались о продолжении карьеры.

Сегодня 32-летняя Чок и 35-летний Бейтс выиграли финал Гран-при в танцах на льду в Гренобле.

– Вы думали, что ваша карьера продлится так долго?

– Нет. Это невероятно слышать такую статистику. Пока все в порядке со здоровьем, пока есть мотивация, пока мы чувствуем эту страсть к спорту, мы будем продолжать, – ответил Бейтс.

– До Олимпиады в Милане и Кортина‑д’Ампеццо остается 14 месяцев. Вы уже думаете об этом?

– Прямо сейчас мы рады, что мы здесь, занимаемся тем, что любим, мы фокусируемся прежде всего на сегодняшнем дне, потому что случиться может все что угодно. Важно сейчас фокусироваться на настоящем, – сказала Чок.