«Пока есть мотивация, пока мы чувствуем страсть к спорту, мы будем продолжать». Чок и Бейтс после победы в финале Гран-при
Олимпийские чемпионы Мэдисон Чок и Эван Бейтс высказались о продолжении карьеры.
Сегодня 32-летняя Чок и 35-летний Бейтс выиграли финал Гран-при в танцах на льду в Гренобле.
– Вы думали, что ваша карьера продлится так долго?
– Нет. Это невероятно слышать такую статистику. Пока все в порядке со здоровьем, пока есть мотивация, пока мы чувствуем эту страсть к спорту, мы будем продолжать, – ответил Бейтс.
– До Олимпиады в Милане и Кортина‑д’Ампеццо остается 14 месяцев. Вы уже думаете об этом?
– Прямо сейчас мы рады, что мы здесь, занимаемся тем, что любим, мы фокусируемся прежде всего на сегодняшнем дне, потому что случиться может все что угодно. Важно сейчас фокусироваться на настоящем, – сказала Чок.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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