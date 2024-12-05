Журналист Дмитрий Кузнецов об инсайде про допинг Понтелеенко: «Она защищенное лицо? Осуждайте меня. Я в этом смысле плохой человек»

Дмитрий Кузнецов не видит проблем в инсайде о допинге 15-летней фигуристки.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» сообщил , что 15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест.

«У меня есть основания думать, что если бы это не появилось в общественном пространстве, то это никогда и не стало бы известным.

Глава РУСАДА говорит в интервью, что ситуация с допингом в фигурном катании обстоит не лучшим образом. И на это нет никакой реакции от федерации.

Учитывая, сколько горя принес допинг российскому спорту, мне кажется, такие темы только должны триггерить. Нужно вытаскивать их, стараться обсуждать, думать, почему так происходит. Меня удивляет, что никакой официальной реакции до сих пор нет. При этом с достоверностью информации никто не спорит.

Она защищенное лицо? Осуждайте меня. Я в этом смысле плохой человек.

Было письмо от федерации [в «СЭ»]: пока разбираемся, будем думать. Даже не знаю, пустят или не пустят меня на чемпионат России. Будут для меня последствия или нет. Когда ты на грани фола находишься, то последствия всегда можешь словить.

Я готов признать, что я не очень этичный человек, но фигурное катание – последний вид спорта, где мы должны говорить об этике. Сколько всего не пишется! Истории гораздо веселее, чем допинг. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь напишет мемуары», – сказал Кузнецов в подкасте «Чистый хвост» .