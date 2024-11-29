Ишмуратова о разных сроках дисквалификации Швентек и Валиевой: «Без политики и двойных стандартов тут не обошлось»

Ишмуратова указала на двойные стандарты, сравнивая дела Швентек и Валиевой.

В августе вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на 1 месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

Ранее из-за этого же вещества в допинг-пробе дисквалифицировали российскую фигуристку Камилу Валиеву – на 4 года.

«Ну, наверное, ключевые слова во всех этих объяснениях: «спортсменка смогла доказать, что допинг в ее организм попал непреднамеренно».

В случае с Камилой Валиевой , учитывая, что спортсменка была несовершеннолетняя, взрослые, которые несли за нее ответственность, не смогли этого доказать.

Конечно же, без политики и двойных стандартов тут не обошлось», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова .