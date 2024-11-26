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Александра Трусова о звездной болезни: «Это было в 16 лет, когда я перешла от Тутберидзе к Плющенко и каталась с детьми»

Александра Трусова призналась, что у нее была звездная болезнь.

– Тебе льстит, что твою фамилию упоминают чаще, чем твоих соперниц?

– Иногда это уже смешно, честно говоря, когда какие-то выходят статьи. Самая вот моя любимая – что Трусова поцеловала Игнатова в эфире Первого канала. На прокатах было. Просто одна статья такая. Я уже думаю: ну мне, наверное, нельзя целовать мужа.

– Мне кажется, здесь ключевое слово – «в эфире Первого канала».

– Ну, видимо, да. Вы просто не любите фамилию Трусова. Как только я сменила фамилию, все наладилось.

– Популярность, которая на тебя свалилась, и ты в ней живешь, у тебя никогда не было звездной болезни?

– Я думаю, что ни один человек никогда в момент того, когда у него звездная болезнь, не скажет, что «да, это так». Я уверена в этом, что человек сам не признается. Но сейчас считаю, что нет.

А была ли? Считаю, что да, но надеюсь, что она не очень сильно выражалась. Но была, и я считаю, что это было в 16 лет, когда я перешла от Этери к Евгению Викторовичу, и в тот момент я каталась с детьми. Просто у него не было взрослых спортсменов моего возраста, и были дети, которые у него тренировались. Им на тот момент было максимум лет 11.

– И Алена Косторная.

–  Ну, мы в одной группе не катались. Алена, во-первых, пришла позже, а во-вторых, она каталась в другой группе.

Мы катались все одного возраста, плюс-минус. И тут ты приходишь, там дети, которые не понимают, куда ты едешь, не понимают, что ты прыгаешь четверной. Не понимают, насколько это сложно и что надо делать в этот момент. Конечно, я начинала очень злиться.

И многие рассказывали и рассказывают иногда в интервью даже сейчас, что когда я проезжала на четверной, они выпрыгивали за борт. Это реально так, потому что настолько они мешали, что я не могла прыгать четверные.

И в какой-то момент я реально говорила, что если я еду, вы должны или прижаться, или уйти куда-то, потому что я не могу прыгать. И они реально выпрыгивали за борт. Я считаю, что в этом, наверное, была звездная болезнь, что я, может быть, могла бы как-то это объяснить более спокойно, а я достаточно… напористо, я так говорила, – призналась Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
женское катание
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