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Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Дэвис и Смолкин, Фир и Гибсон, Грассль

26-27 октября в Братиславе пройдет Мемориал Ондрея Непелы.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

26 октября, суббота

Женщины, короткая программа

15:00

Танцы на льду, ритм-танец

18:20

Мужчины, короткая программа

21:20

27 октября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

13:00

Танцы на льду, произвольный танец

16:50

Мужчины, произвольная программа

20:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
мужское катание
женское катание
Мемориал Ондрея Непелы
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