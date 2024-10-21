Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Дэвис и Смолкин, Фир и Гибсон, Грассль
26-27 октября в Братиславе пройдет Мемориал Ондрея Непелы.
ISU Challenger
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
26 октября, суббота
Женщины, короткая программа
15:00
Танцы на льду, ритм-танец
18:20
Мужчины, короткая программа
21:20
27 октября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
13:00
Танцы на льду, произвольный танец
16:50
Мужчины, произвольная программа
20:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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