«Огромная личность и опора для нашей страны и фигурного катания». Илья Авербух поздравил с днем рождения Тамару Москвину

Илья Авербух поздравил с днем рождения Тамару Москвину.

26 июня заслуженному тренеру России исполнилось 83 года.

«Мы очень часто разбрасываемся словами. У нас много талантливых, гениальных, великих…

Но говоря про Тамару Николаевну Москвину, нельзя не использовать эти слова, ведь она поистине великий тренер, выдающийся человек, огромная личность и опора для нашей страны и фигурного катания.

Тамара Николаевна, я счастлив быть знаком с вами! Долгих лет жизни, сил, сумасшедшей энергии, и пусть ученики приносят вам все новые и новые победы! С днем рождения!» – написал Авербух.