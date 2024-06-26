«Огромная личность и опора для нашей страны и фигурного катания». Илья Авербух поздравил с днем рождения Тамару Москвину
Илья Авербух поздравил с днем рождения Тамару Москвину.
26 июня заслуженному тренеру России исполнилось 83 года.
«Мы очень часто разбрасываемся словами. У нас много талантливых, гениальных, великих…
Но говоря про Тамару Николаевну Москвину, нельзя не использовать эти слова, ведь она поистине великий тренер, выдающийся человек, огромная личность и опора для нашей страны и фигурного катания.
Тамара Николаевна, я счастлив быть знаком с вами! Долгих лет жизни, сил, сумасшедшей энергии, и пусть ученики приносят вам все новые и новые победы! С днем рождения!» – написал Авербух.