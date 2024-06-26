«Огромная личность и опора для нашей страны и фигурного катания». Илья Авербух поздравил с днем рождения Тамару Москвину

Теги Тамара Москвина Илья Авербух сборная России Фигурное катание

Илья Авербух поздравил с днем рождения Тамару Москвину.

26 июня заслуженному тренеру России исполнилось 83 года. 

«Мы очень часто разбрасываемся словами. У нас много талантливых, гениальных, великих…

Но говоря про Тамару Николаевну Москвину, нельзя не использовать эти слова, ведь она поистине великий тренер, выдающийся человек, огромная личность и опора для нашей страны и фигурного катания.

Тамара Николаевна, я счастлив быть знаком с вами! Долгих лет жизни, сил, сумасшедшей энергии, и пусть ученики приносят вам все новые и новые победы! С днем рождения!» – написал Авербух. 

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7 комментариев
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С Днем рождения, Тамару Николаевну!
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Согласна полностью. С днем рождения! Здоровья и долгих лет!
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Тамару Николаевну с Днём рождения ! Здоровья, благополучия, творческих и физических сил в работе и долгих лет жизни.
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Тамару Николаевну с Днём рождения! Здоровья, творческих сил, будьте счастливы и оставайтесь всегда в строю.
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ЗДОРОВЬЯ ТАМАРЕ НИКОЛАЕВНЕ И С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 🍾🎂🎊
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С днем рождения великую женщину! Здоровья и долгих творческих лет!
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С днем рождения Тамара Николаевна! Прекрасный человек, великий тренер!
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