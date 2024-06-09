Александра Бойкова: «ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Александра Бойкова сообщила, что сдала государственные экзамены на отлично.

«ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов», – написала фигуристка в соцсети. 

Бойкова учится на журналиста в петербургском филиале РАНХиГС.

Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться

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25 комментариев
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РАНХиГС себя уже настолько дискредитировал, что верится с трудом 😁
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Есть такая мудрость. Если девушка глупая, но красивая, то ей можно простить всё. Если девушка некрасивая, но умная, то ей тоже можно простить всё. Но если девушка некрасивая, но еще и глупая, то нет ей прощения. Бойкова явный третий вариант. Ее могло бы спасти добродушие, но увы, у нее скверный характер.
+28
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Это в чей огород кирпич?😁
+14
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А кредиты при чем?

Намекает, сто преподы дорого берут за экзамены?

Она без мозгов, что ли?

Обычно страшные девушки умными бывают. Компенсация, так сказать. А тут природа была в отпуске
+21
-12
+9
Терзают неясные догадки, что и на экзамене не хватало некоего предмета гардероба))
+11
-4
+7
Ответ Wiley Fox
А кредиты при чем? Намекает, сто преподы дорого берут за экзамены? Она без мозгов, что ли? Обычно страшные девушки умными бывают. Компенсация, так сказать. А тут природа была в отпуске
Намекает на, то что училась на бюджете. Девушка от скромности не умрет
+9
-2
+7
Ой ой) не задавайся)
+7
-1
+6
Ответ Streetbor
РАНХиГС себя уже настолько дискредитировал, что верится с трудом 😁
Особенно, когда так настойчиво подчёркивают, чтобы не подумали чего.
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Сашка-рваные трусы.
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Из Сингапура и Тайланда сразу на ГОСы, умным можно все.
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Это намек на своего партнера Козловского?)
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Миф об умной и высокоразвитой Александре рассеивается на глазах)
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Молодец Саша! Поздравляю с успешной сдачей ГОСов!
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Ответ tvo
Намекает на, то что училась на бюджете. Девушка от скромности не умрет
Может намёк на то, что сама платит)) А может на бюджете, но тогда про кредит странная вставка
+3
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Отличные отметки и цвет диплома ещё не показатель образованности и профессионализма. Практика покажет кто на кого учился и чего добился...
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Поздравляю Сашу со сдачей экзаменов!
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Почему все в РАНХиГС идут?! Алиночка вон тоже сдала на изи. Вообще сомнительный уровень образования в этом ВУЗе, но зато при президенте РФ...
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Сразу ясно, ума не палата.
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Ответ Виктория Лысикова
Это в чей огород кирпич?😁
у Козловского родители преподы в вузе, вроде)
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Молодец , Саша ! Теперь диплом на отлично и далее реализовывать мечты в жизнь ! Удачи !
+2
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0
Ответ Wiley Fox
А кредиты при чем? Намекает, сто преподы дорого берут за экзамены? Она без мозгов, что ли? Обычно страшные девушки умными бывают. Компенсация, так сказать. А тут природа была в отпуске
"Без мам, пап и кредитов" - это уже устоявшееся словосочетание, вы чего... говорят, когда подчёркивают, что добился результата сам.
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0
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