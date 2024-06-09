Александра Бойкова: «ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов»
Александра Бойкова сообщила, что сдала государственные экзамены на отлично.
«ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов», – написала фигуристка в соцсети.
Бойкова учится на журналиста в петербургском филиале РАНХиГС.
Бойкова рассказала о знакомых «тупых спортсменах» – пришлось оправдываться
Намекает, сто преподы дорого берут за экзамены?
Она без мозгов, что ли?
Обычно страшные девушки умными бывают. Компенсация, так сказать. А тут природа была в отпуске