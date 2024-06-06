Тарасова о Петросян: «Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за звание олимпийской чемпионки»
Татьяна Тарасова считает, что Аделия Петросян может бороться за золото Олимпиады.
5 июня чемпионке России по фигурному катанию исполнилось 17 лет.
«Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за самую высокую награду, за звание олимпийской чемпионки», – сказала Тарасова.
Хотя стабильности не хватает.
Акатьева и Жилина в прошлом тоже хороши. Хочется их снова сильными увидеть. И чтобы тоже стабильно хорошо прыгали свои ультра си.
И это мечты не только фигуристов.