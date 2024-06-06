Тарасова о Петросян: «Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за звание олимпийской чемпионки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Аделия Петросян может бороться за золото Олимпиады.

5 июня чемпионке России по фигурному катанию исполнилось 17 лет.

«Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за самую высокую награду, за звание олимпийской чемпионки», – сказала Тарасова.

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14 комментариев
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Татьяна Анатольевна, для того, чтобы стать Олимпийской чемпионкой, нужно вначале попасть на ОИ (получить допуск)!
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Согласна.
Хотя стабильности не хватает.
Акатьева и Жилина в прошлом тоже хороши. Хочется их снова сильными увидеть. И чтобы тоже стабильно хорошо прыгали свои ультра си.
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Опыт многих прежних Олимпиад показывает, что не нужно заранее вешать золотую медаль на шею того или иного спортсмена! Это плохая примета!
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Интересно Тарасова последнее время хоть на 10 процентов понимает что она говорит или она в 100 процентном маразме. Это интересный вопрос.
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на счёт идеальной как-то большие сомнения. Загитова, Медведева, Щербакова оставляли своими прокатами более приятное впечатление. На счёт прыгучести Трусова вне конкуренции пока. Так что, непонятные со стороны ТАТ реверансы. А вот про ОИ вообще вилами по воде. Во-первых, не известно, попадём ли туда вообще. Во-вторых, не понятно, что из себя будет представлять сама Петросян через 2 года.
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Желаю Адель и в новом сезоне радовать зрителей своими яркими и красивыми программами . Ну а дальше … как видно будет , неблагодарное дело загадывать наперёд . Удачи и здоровья Адели!
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Очень бы хотелось чтобы наших фигуристов допустили до Олимпиады-2026.
И это мечты не только фигуристов.
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Может, но есть один нюанс. Чтобы бороться на олимпиаде, на нее надо как-то попасть.
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Петросян хотя бы ещё год продержаться в спорте. Это поколение уже заканчивает.
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Вряд ли Петросян доведётся участвовать в борьбе за звание ОЧ. Допустят нас не скоро, надо ей ещё попасть к тому времени в олимпийскую сборную, а спортивный век женщин-одиночниц в ФК короток как показывает практика. Так что, увы!
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Ответ Виктория Обер
Я не в курсе самая ли эта фигуристка прыгучая и т.д. Может быть. Не знаю. Зато знаю, что ОЧ ей никогда не быть.
Ну, почему? Если свалит в этом сезоне, то успеет. А так она вне конкуренции сейчас.
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Ответ ДИОНИС
Опыт многих прежних Олимпиад показывает, что не нужно заранее вешать золотую медаль на шею того или иного спортсмена! Это плохая примета!
Чену эта плохая примета не помешала))
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