Тарасова о Петросян: «Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за звание олимпийской чемпионки»

Татьяна Тарасова считает, что Аделия Петросян может бороться за золото Олимпиады.

5 июня чемпионке России по фигурному катанию исполнилось 17 лет.

«Самая идеальная, прыгучая, красивая, сильная, самая‑самая. Она способна бороться за самую высокую награду, за звание олимпийской чемпионки», – сказала Тарасова.