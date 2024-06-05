«Я хочу сказать, что вы охамели!» Тарасова ответила журналисту, который спросил, оскудело ли женское фигурное катание в России

Татьяна Тарасова заявила, что состав сборной не является предметом для обсуждения.

— Вам интересно, а мне вот вообще неинтересно. Честно скажу, я специально позвонила в федерацию фигурного катания каждому. В первую очередь списки уже напечатаны и объявлены на сайте федерации фигурного катания. Во‑вторых, два мальчика (Макар Игнатов и Роман Савосин) тоже напечатаны в резервном списке. Там есть основной состав и резервный. Это сделано и по мужчинам, и по девушкам. Все это объяснено и написано. Почему вы это не читаете?

— Читаем.

— Как вы читаете и звоните мне, говоря, что вы ничего не знаете?

— Нет, мы так не говорили. Просто интересно ваше мнение о составе как главного спикера о фигурном катании в России.

— Я понимаю, что мое мнение интересно. Но если вы все это читаете, то должны понимать, что это свершившийся факт. Это не вопрос и не предмет для обсуждения. Это же правда. Я сказала правду, что в соревнованиях принимают участие на следующий год только те люди, которые участвуют в соревнованиях чемпионата. Это тоже правда. Напишите об этом тоже!

— Некоторым болельщикам, возможно, грустно от того, что в женском катании они не увидят так много звездных имен по сравнению с прошлыми годами. Что им можно сказать об этом?

— Каких звездных имен? Глупости не говорите! Они списки сборных не читают, читаете вы! Наши многомиллионные болельщики списки не читают!

— Глядя на текущий список сборной, можно сказать, что женское фигурное катание в России оскудело, или неправильно так говорить?

— Вы вообще что себе позволяете? Вы журналист и такими словами пользуетесь! Вы в своем уме? С какой это радости оскудело? Это что за слово применительно к виду спорта, который все выигрывает на протяжении 50 лет? Вы совсем охамели? Я хочу сказать, что вы охамели! — сказала журналисту «Матч ТВ».

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