Софья Акатьева: «Сейчас я восстанавливаю тройные лутц и флип, постепенно работаем и стремимся идти вперед»

Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы.

Сезон-2023/24 фигуристка пропустила из-за стрессового перелома стопы.

— Было ли страшно восстанавливать прыжки?

— Нет. Прыгать начала после того, как восстановила скольжение, почувствовала свое тело. Приступила сначала к одинарным прыжкам, потом к двойным и тройным. Я восстановила сальхов, тулуп, ритбергер, двойной аксель и каскады.

Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно. Если бояться, то будет только хуже: тело начнет зажиматься и можно упасть. Лучше просто взять и пойти в прыжок. Конечно, у меня самой это не всегда получается. Обычно, если это четверные или тройной аксель, то волнительно. Но нужно все равно бороться со страхом и идти.

— Ощущения от прыжков как-то поменялись?

— Нет, прыжки не поменялись, техника осталась прежней. Тренеры очень помогают с восстановлением.

— Четверные возможно восстановить?

— Сейчас я восстанавливаю тройные лутц и флип, постепенно работаем и стремимся идти вперед, — сказала чемпионка России 2023 года.