Софья Акатьева: «Сейчас я восстанавливаю тройные лутц и флип, постепенно работаем и стремимся идти вперед»

Теги сборная России травмы женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Софья Акатьева рассказала о восстановлении после травмы.

Сезон-2023/24 фигуристка пропустила из-за стрессового перелома стопы.

— Было ли страшно восстанавливать прыжки?

— Нет. Прыгать начала после того, как восстановила скольжение, почувствовала свое тело. Приступила сначала к одинарным прыжкам, потом к двойным и тройным. Я восстановила сальхов, тулуп, ритбергер, двойной аксель и каскады.

Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно. Если бояться, то будет только хуже: тело начнет зажиматься и можно упасть. Лучше просто взять и пойти в прыжок. Конечно, у меня самой это не всегда получается. Обычно, если это четверные или тройной аксель, то волнительно. Но нужно все равно бороться со страхом и идти.

— Ощущения от прыжков как-то поменялись?

— Нет, прыжки не поменялись, техника осталась прежней. Тренеры очень помогают с восстановлением.

— Четверные возможно восстановить?

— Сейчас я восстанавливаю тройные лутц и флип, постепенно работаем и стремимся идти вперед, — сказала чемпионка России 2023 года. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Anneta28
Нет, восстановить четверные в 17 лет, после травмы и перерыва в год - невозможно. Если восстановит тройные и выйдет в сезон, это уже будет успех.
Тройные Соня уже восстановила, флип, сальхов, тулуп и двойной аксель прыгала в программе на шоу Тутберидзе)
+5
0
+5
Главное осторожно и без травм, этот сезон можно спокойно откатать и с тройными, если без падений то место на пьедестале для Сони взять вполне реально)
Еще бы Мая преодолела свой психологический барьер, великолепная же фигуристка! И должна быть в топе
+3
0
+3
удачи Софье, ждём на стартах
+2
0
+2
Ей и не нужны четверные, ей надо пару тройку лет продержатся в фк и с новым возрастным цензом четверные будут уже не актуальны во взрослых.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий