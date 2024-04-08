Дмитрий Ялин: «Наши спортсмены очень популярны в шоу на кораблях. Там сейчас многие работают»

Фигурист Дмитрий Ялин рассказал о работе на круизных лайнерах.

Ялин катался в паре с Полиной Костюкович, они являются двукратными призерами ЧМ среди юниоров.

— Я сейчас активно выступаю в международных шоу, путешествую на круизных лайнерах. Моя партнерша — Валерия Макарова. Недавно мы почти два года провели в плавании, отвлекаясь только на новогодние шоу.

— Легко ли фигуристу из России попасть в международное шоу?

— Все наши спортсмены сейчас очень популярны, особенно на корабле. Там сейчас многие работают, работали и будут работать дальше. Есть трудности из серии где‑то подольше визу ждать или в другой стране ее получить. Например, визу США для работы на кораблях. А так, организаторы везде хорошо к нам относятся, если мы выступаем с душой.

— Когда ваша бывшая партнерша Полина Костюкович рассталась с Алексеем Брюхановым и тоже стала искать нового партнера, у вас была идея воссоединиться в спорте? Все‑таки вы тоже долго были в поиске до завершения карьеры.

— Нет, даже не пробовали. Это все как‑то утекло, — сказал Ялин.

— Когда между контрактами появляется отпуск, я с удовольствием приезжаю домой и заглядываю в родную академию. Здесь мои бессменные тренеры Великовы, с ними всегда приятно повидаться. Я и с ними общаюсь, и помогаю начинающим спортсменам, которые занимаются в академии.

Покатавшись в шоу, я открыл для себя еще больше интересных элементов, заходов в поддержки, классных фишечек. Поэтому с теми, кто ко мне обращается, я с удовольствием делюсь знаниями, — цитирует Ялина «Матч ТВ».