Гендиректор ФФКР Коган о допинг-деле Валиевой: «Никакой тренер ей ничего не давал. Всех проверяли соответствующие органы»

Теги сборная России ФФКР женское катание Александр Коган Камила Валиева Фигурное катание

В ФФКР заявили, что ни один тренер не давал допинг фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопросы о деле Валиевой, сказала: «Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер».

«Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», – заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»

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37 комментариев
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Не стоит так орать. Все давно поняли, что во всем виноват дед и мороженка с чаем в Пекине от непонятной массажистки)
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Коган, мы тебе давно и охотно верим (сарказм). А вообще тебя самого давно нужно проверить по всем статьям, и всю твою контору
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Чет не сходится. А Тутберидзе говорила, что никого не проверяли и расследований не было.
А если было, то кто виноват?
Очевидно из линии защиты, что все их версии дырявые и версии самой фигуристки про деда, который слабо видел и что-то подсыпал при этом каждодневно возил ее на машине без очков на тренировки.
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Проверка была такая, чтобы не выйти на самих себя, и понятно, что в CAS задача была не защита спортсменки, а отмазывание ТШТ и чиновников.
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Соответствующие органы,соответствующие чему?
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Ну да, а РУСада говорит, что ничего не могли расследовать из-за отсутствия полномочий. Этери вообще просто написала: ничего не знаю. Шветского на полиграф никто не вызывал даже, пока он сам не напросился. Хорошее расследование было, ничего не скажешь.
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"Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения?" (с) Ну и дальше по тексту.
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Каким образом проверяли???
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Ответ Shtirly
Не стоит так орать. Все давно поняли, что во всем виноват дед и мороженка с чаем в Пекине от непонятной массажистки)
И деда звали Джо Байден)
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Коган сделал свой выбор. И он не на стороне ТАТ. Поэтому ТАТ и дурку включила.
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Сколько месяцев прошло с того момента как их проверяли, а, товарищ Коган?
У вас у всех рыльце в пушку. И все вы трясетесь за свои шкуры. Хоть кто нибудь бы подумал о Камиле.
Судя по тому как вы все защищаетесь-
ТАТ абсолютно права на ваш счет!
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эти органы сами надо проверять
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Ахахаха! Как переполошились все!
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Дак кто тогда? Имя, сестра, имя!!!(С)
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60 таблеток и без ведома тренера выписывали? Серьезно? И о сердечном диагнозе своей самой одаренной спортсменки Тутберидзе тоже не знала? Даже в ФМБА подтвердили это в отчете CAS! А вообще пусть Коган интервью Тутберидзе посмотрит, где она про капельницы спортсменкам рассказывает! Проверить бы еще те органы, которые Тутберидзе проверяли!
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А почему не рассматривается версия естественного образования допинга в организме Валиевой? Ну вот взял и образовался, как тромб. И спецслужбы проверили и ничего не нашли!
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Понятно. Дед был внештатный тренер. Расходимся и никому не обидно.
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Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
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Коган - ты смешон!
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Соответствующий орган:)
Орган допингодавания?
Поэтому уверены, что это не она была?
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Ответ AlexKovalev
Чет не сходится. А Тутберидзе говорила, что никого не проверяли и расследований не было. А если было, то кто виноват? Очевидно из линии защиты, что все их версии дырявые и версии самой фигуристки про деда, который слабо видел и что-то подсыпал при этом каждодневно возил ее на машине без очков на тренировки.
Ну про очки это не по теме. Если дальнозоркость ( а возрастное это она), то не машине как раз хорошо ездить. Зато близко мало что увидишь, особенно мелочи. Это не в защиту Тутберидзе
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Ответ Howard Norfolk
Соответствующие органы,соответствующие чему?
соответствующие их понятию правосудия, в котором они правы, а вокруг все неправы. А если они неправы, то это ложь и политика, завидующего запада, направленная на уничтожение конкурента в виде России, подлыми методами.
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Ответ veramarso
60 таблеток чего?
Всего
https://t.me/nevskayafigurka/6150
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Интересно, а как проверяли через несколько лет:
- Давал допинг?
- Нет.
Оправдан.
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никто не понял, что Тарасова простодушно рассказала о своем опыте...
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ТЗГ виновата лишь в одном, что не уберегли, только вот вопрос в одном- а могли ли уберечь? думаю- нет. Спланированный теракт
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Что то я не помню чтобы кого то проверяли органы…сразу была версия—Камила неуиновата,дело в дедушке,а про тренеров вообще официально не вспоминали,они ж за дедушку тем более не в ответе)
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Он ещё при Сталине что ли живёт, это тогда сказал соответствующие органы и у всех коленки затряслись и никаких вопросов, все всё понимают. Сейчас 21 век, кто проверял , СК, прокуратура или спросил Коган у ЭТ, кормила допингом КВ , получил ответ нет и дело закрыто.
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"RusVector
60 таблеток и без ведома тренера выписывали? Серьезно? И о сердечном диагнозе своей самой одаренной спортсменки Тутберидзе тоже не знала? Даже в ФМБА подтвердили это в отчете CAS! А вообще пусть Коган интервью Тутберидзе посмотрит, где она про капельницы спортсменкам рассказывает! Проверить бы еще те органы, которые Тутберидзе проверяли!"
- RusVector - бессмысленный и беспощадный),
рассчитывает на таких как сам - с памятью рыбки гуппи)
из 60 наименований выписанных валиевой фмба за три месяца, половина мази, а вторая - тейпы...
и да, следком россии проводил расследование...спроси)
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