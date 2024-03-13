Гендиректор ФФКР Коган о допинг-деле Валиевой: «Никакой тренер ей ничего не давал. Всех проверяли соответствующие органы»
В ФФКР заявили, что ни один тренер не давал допинг фигуристке Камиле Валиевой.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопросы о деле Валиевой, сказала: «Слушайте, ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер».
«Может ли такое быть? Нет, не может. Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы», – заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.
Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»
А если было, то кто виноват?
Очевидно из линии защиты, что все их версии дырявые и версии самой фигуристки про деда, который слабо видел и что-то подсыпал при этом каждодневно возил ее на машине без очков на тренировки.
У вас у всех рыльце в пушку. И все вы трясетесь за свои шкуры. Хоть кто нибудь бы подумал о Камиле.
Судя по тому как вы все защищаетесь-
ТАТ абсолютно права на ваш счет!
Орган допингодавания?
Поэтому уверены, что это не она была?
https://t.me/nevskayafigurka/6150
- Давал допинг?
- Нет.
Оправдан.
60 таблеток и без ведома тренера выписывали? Серьезно? И о сердечном диагнозе своей самой одаренной спортсменки Тутберидзе тоже не знала? Даже в ФМБА подтвердили это в отчете CAS! А вообще пусть Коган интервью Тутберидзе посмотрит, где она про капельницы спортсменкам рассказывает! Проверить бы еще те органы, которые Тутберидзе проверяли!"
- RusVector - бессмысленный и беспощадный),
рассчитывает на таких как сам - с памятью рыбки гуппи)
из 60 наименований выписанных валиевой фмба за три месяца, половина мази, а вторая - тейпы...
и да, следком россии проводил расследование...спроси)