РУСАДА о Валиевой: «Спортсмен, которого дисквалифицировали, должен проходить допинг-тестирование до окончания спортивной карьеры»

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В РУСАДА объяснили, почему Валиеву продолжат тестировать на допинг.

Ранее стало известно, что Камила Валиева включена в обновленный международный пул допинг-тестирования.

29 января фигуристку дисквалифицировали на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го, за нарушение антидопинговых правил.

«Спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование и выполнять любое требование антидопинговой организации о предоставлении информации о местонахождении до окончания спортивной карьеры или исключения из пула тестирования по решению антидопинговой организации», – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

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27 комментариев
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Ответ Сергей Фетисов
Нормально!Заканчивай или делай допинг-тестирование.Есть такое правило,значит надо выполнять.Хотя оно странное.
Ну может в ФК оно странное, где активная спортивная жизнь для большинства - дай бог 4 года. А в остальных видах спорта, чем оно странное? Т.е. тебя дисквалифицировали на 4 года, ты 3 года жрал стероиды, и через год вышел бодрячком на соревнования. Я условно говорю конечно, но надеюсь мысль понятна.
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Мария Сотскова попала в историю именно потому, что не снялась вовремя с допинг-контроля.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Цели разные- суть одна.....
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Ну наконец-то. А вот это вот всё - "Камила, ты наша золото"... вакханалия какая-то..
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Нормально!Заканчивай или делай допинг-тестирование.Есть такое правило,значит надо выполнять.Хотя оно странное.
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Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Значит, для нас с вами😁
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Ответ Marya Y
Мария Сотскова попала в историю именно потому, что не снялась вовремя с допинг-контроля.
Да, вы правы.
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Ответ Девочка с севера
Вынуждают заканчивать карьеру.
Так потом ее можно продолжить - теоретически. Объявить о камбэке.
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Ответ JUGASHVILI
Ну наконец-то. А вот это вот всё - "Камила, ты наша золото"... вакханалия какая-то..
Её недавно представили Олимпийской чемпионкой, чемпионкой Мира и Европы, она мило улыбнулась и вышла, кивая головой
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Правильно. Надо их контролировать.
+5
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Ответ Мороженко
Её недавно представили Олимпийской чемпионкой, чемпионкой Мира и Европы, она мило улыбнулась и вышла, кивая головой
Еще и чемпионкой мира? Когда успела-то? Только по юниорам
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Ответ Zbra
Еще и чемпионкой мира? Когда успела-то? Только по юниорам
Люди, которые не следят за ФК этого не знают, они думают, что она выиграла всё, а потом у неё отняли, т.е непобеждённая и тд
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Ответ La Gushka
Она действительно чемпионка мира среди юниоров.Это и есть её высшее достижение в карьере. Выше уже не будет на 100%
Всегда указывают среди юниоров, а ей почему-то нет. Значит, имеется в виду взрослый
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Ответ Olga.t
Может сразу срок дать, лет так на семь? Вообще не проблема. (сарказм)
Лучше тренером в ДЮСШ.
Но такие, как Валиева, очень рано поняли, что там денег не заработаешь, поэтому надо рубить бабло, пока молодая и привлекательная,за счёт чего можно получить доступ к телу власть имущих.
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Комментарий удален модератором
Ответ sasha0872
где она мило улыбнулась и вышла? Она уже стояла там, поблагодарила за поддержку человека, который сказал много хороших слов о ней
Вышла к микрофону
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Ответ Мороженко
Люди, которые не следят за ФК этого не знают, они думают, что она выиграла всё, а потом у неё отняли, т.е непобеждённая и тд
И что золото командника, которое по ее вине потеряли, это исключительно заслуга Валиевой. А вот что отсутствие Валиевой никоим образом не влияло на распределение мест что в команднике, что в личке у девочек - многие не знают. Нехило так людям мозги запудрил.
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Ответ Marya Y
Мария Сотскова попала в историю именно потому, что не снялась вовремя с допинг-контроля.
Сотскова "попала в историю" прежде всего потому, что пыталась сфальсифицировать справки. И находилась она на тот момент во вполне сознательном возрасте.
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Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Вот , для вас , например ) а вообще не душните вы сегодня - праздник же! Поздравляю Вас ! Будьте счастливы и любимы , уважаемая сударыня !
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