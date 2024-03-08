РУСАДА о Валиевой: «Спортсмен, которого дисквалифицировали, должен проходить допинг-тестирование до окончания спортивной карьеры»

В РУСАДА объяснили, почему Валиеву продолжат тестировать на допинг.

Ранее стало известно, что включена в обновленный международный пул допинг-тестирования.

29 января фигуристку дисквалифицировали на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го, за нарушение антидопинговых правил.

«Спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование и выполнять любое требование антидопинговой организации о предоставлении информации о местонахождении до окончания спортивной карьеры или исключения из пула тестирования по решению антидопинговой организации», – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства ( ).

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