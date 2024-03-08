РУСАДА о Валиевой: «Спортсмен, которого дисквалифицировали, должен проходить допинг-тестирование до окончания спортивной карьеры»
В РУСАДА объяснили, почему Валиеву продолжат тестировать на допинг.
Ранее стало известно, что Камила Валиева включена в обновленный международный пул допинг-тестирования.
29 января фигуристку дисквалифицировали на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го, за нарушение антидопинговых правил.
«Спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование и выполнять любое требование антидопинговой организации о предоставлении информации о местонахождении до окончания спортивной карьеры или исключения из пула тестирования по решению антидопинговой организации», – сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Но такие, как Валиева, очень рано поняли, что там денег не заработаешь, поэтому надо рубить бабло, пока молодая и привлекательная,за счёт чего можно получить доступ к телу власть имущих.