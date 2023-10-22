Результаты чемпионата Европы по фигурному катанию 13.01.2024

13 января на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 женщины и танцевальные дуэты продемонстрируют короткие программы.

Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию 2024

Результаты 13 января

14:00 – женщины, произвольная программа

Первая разминка

1. Натали Лангербаур (Эстония)

2. Барбора Вранкова (Чехия)

3. Джейд Ховин (Бельгия)

4. Алина Урушадзе (Грузия)

5. Кристина Исаев (Германия)

6. Софья Степченко (Латвия)

Вторая разминка

7. Мария Сенюк (Израиль)

8. Йозефин Тальегард (Швеция)

9. Эмми Пелтонен (Финляндия)

10. Александра Головкина (Литва)

11. Нина Пови (Великобритания)

12. Лара Наки Гутманн (Италия)

Третья разминка

13. Анастасия Гожва (Украина)

14. Юлия Саутер (Румыния)

15. Александра Фейгин (Болгария)

16. Кимми Репонд (Швейцария)

17. Нелла Пелконен (Финляндия)

18. Сарина Йоос (Италия)

Четвертая разминка

19. Ливия Кайзер (Швейцария)

20. Лорин Шильд (Франция)

21. Ольга Микутина (Австрия)

22. Луна Хендрикс (Бельгия)

23. Анастасия Губанова (Грузия)

24. Нина Пинзарроне (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 66,31

5. Ольга Микутина (Австрия) – 63,71

6. Лорин Шильд (Франция) – 63,27

7. Нелла Пелконен (Финляндия) – 62,60

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,34

9. Сарина Йоос (Италия) – 59,82

10. Юлия Саутер (Румыния) – 58,59

Результаты чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 в Каунасе

19:30 – Танцевальные дуэты, произвольный танец

Первая разминка

1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

3. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

5. Солен Мазанг – Марко Гайдаенко (Эстония)

Вторая разминка

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)

9. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина)

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Третья разминка

11. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

12. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

14. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Четвертая разминка

16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

17. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

18. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

19. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

20. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,80

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,20

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,73

4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,47

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,68

6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,36

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 76,33

8. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,69

9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,19

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,59

Прямая трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию 2024

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024: расписание, состав участников, где смотреть