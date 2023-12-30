Дмитрий Козловский может стать капитаном одной из команд на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Дмитрий Козловский может стать капитаном команды на чемпионате России по прыжкам.

Как сообщает источник «Матч ТВ».

«Матч ТВ» сделал запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) по данному вопросу, но федерация от комментариев отказалась.

Согласно регламенту, на турнире будет два капитана, которые формируют свои команды из двух спортивных пар, трех спортсменов‑одиночников, трех одиночниц и одного приглашенного фигуриста.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января.

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38 комментариев
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Я боюсь, Дмитрия будет настолько распирать от чувства собственной важности, что смотреть за этим будет несколько неловко 😳
Ровно как и за потугами mc-Александра.
Шьёрт бы побрал Транькова с его идеями, ляпнутыми в прямом эфире…
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Может стать, а может не стать. Вот это новости).
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Понятно, Козловский и Галлямов.)
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Ответ Katerina Sunny
Не факт, в новостях было предложение не делать ЧР капитанами.
В идеале вообще без капитанов ))))
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Да ладно вам посмотрим на Козловского с Галлямовым хоть шанс им дайте)), пусть там соревнуются, а не кричат на льду или в соц сетях.
+10
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+8
Если Козловский капитан, тогда и Галлямов капитан однозначно! Чтобы равноценно было.
+12
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Ответ Маргарита В Сафронова
У Димы есть черты руководителя. Он стал старше, мудрее, он надӗжный, это видно.
Ну да, особенно когда оценки Мишиной с Галямовым объявляли.
+14
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+7
Ничего не имею против Козловского, но тренеры в роли капитанов--этот вариант был намного интереснее. А "играющему" капитану некогда заниматься командой,--больше беспокоишься о собственном выступлении
+9
-3
+6
Ответ Den3Lo
Норм. Жаль, что расплатой за это будет наличие mc Галяма с другой стороны. Не выдержу я этот поток сознания. Давайте тогда из приглашенных Анну и "Санчелло" )) с показалками.
Сашу не изберут, ибо Первый канал с ней враждует.
+6
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+5
Тогда вторым капитаном пусть будет Галлямов и Загитову туда не пускайте, а то она небось опять прибежит и раздражать нас. Надоела уже 😡
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+4
Парники в роли капитанов на прыжковом турнире как-то нелогично выглядят. На КПК ладно, но в прыжках одиночники/-цы все же более подкованы.
+6
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Закончились противостояния Алины и Жени, Анны и Сашули! Пришло время занять эту нишу! Саша и Дима - жгите!!! Смогёте) удержать к себе интерес?
+4
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+3
Вообще разочаровывает, что федра превращает хороший турнир в очередной цирк с назначенными победителями как на КПК или на шоу-турнир
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Если Козловский - капитан, то Траньков - полковник, видимо! А Тутберидзе - генерал, получается! Да ... какая разница, смотреть эту дичь все-равно не буду!
+9
-6
+3
Ответ Hiro Nakamura
Сашу не изберут, ибо Первый канал с ней враждует.
Они только букеты ее могут показывать )))
+4
-2
+2
Позвольте, а за какие такие заслуги перед отечеством?
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Ответ Галина Александрова
Закончились противостояния Алины и Жени, Анны и Сашули! Пришло время занять эту нишу! Саша и Дима - жгите!!! Смогёте) удержать к себе интерес?
У Ани и Саши не было некого "противостояния" и та, и другая, довольно тактично себя вели и ведут (Истерика Трусовой это её эмоции, не направленные на Аню). А вот Медведева и Загитова сталкивались, особенно на Кубке, как и Саша с Димой, один с гифками и приколами, другой с "очередью" и "за 80 б"
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Ответ Den3Lo
Норм. Жаль, что расплатой за это будет наличие mc Галяма с другой стороны. Не выдержу я этот поток сознания. Давайте тогда из приглашенных Анну и "Санчелло" )) с показалками.
Нечего делать на Александре пиариться, она и без Первого и без Анны прекрасно поживает.
+4
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Интересно, какую следующую новость и из какого пальца высосет МатчТВ?🤔
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Ответ Галина Александрова
Закончились противостояния Алины и Жени, Анны и Сашули! Пришло время занять эту нишу! Саша и Дима - жгите!!! Смогёте) удержать к себе интерес?
У Сашули и Анны никакого противостояния не было.
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Ответ RusVector
Если Козловский - капитан, то Траньков - полковник, видимо! А Тутберидзе - генерал, получается! Да ... какая разница, смотреть эту дичь все-равно не буду!
И это правильное решение.
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Ответ Маргарита В Сафронова
У Димы есть черты руководителя. Он стал старше, мудрее, он надӗжный, это видно.
Особенно когда он говорил "мы перешагнули планку за 80 баллов"
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Ответ Девочка с севера
Давайте на другую команду Галлямова! Это будет как Женя с Алиной))
Сравнили тоже медийность одних и других🙄
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Ответ Den3Lo
Я забыл, что первый для первых )
Что тогда там Валиева забыла?
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Ответ Defender64
Мне интересно, а "Санчелла" не двинет по физиономии, если такое услышит в свой адрес?
Вот на это я бы посмотрел)
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Ответ Katerina Sunny
Не факт, в новостях было предложение не делать ЧР капитанами.
Тогда Козловский и Бойкова )
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Ответ fewral
Понятно, Козловский и Галлямов.)
Не факт, в новостях было предложение не делать ЧР капитанами.
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Может- пусть станет. Не возражаю😄
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