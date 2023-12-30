Дмитрий Козловский может стать капитаном одной из команд на чемпионате России по прыжкам

Дмитрий Козловский может стать капитаном команды на чемпионате России по прыжкам.

Как сообщает источник «Матч ТВ».

«Матч ТВ» сделал запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФКР) по данному вопросу, но федерация от комментариев отказалась.

Согласно регламенту, на турнире будет два капитана, которые формируют свои команды из двух спортивных пар, трех спортсменов‑одиночников, трех одиночниц и одного приглашенного фигуриста.

по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января.