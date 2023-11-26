Алексей Брюханов: «Мы чувствовали уверенность в четверном подкруте. Это компенсация баллов за более дешевый каскад»

Теги сборная России пары Р-Спорт Алексей Брюханов Юлия Артемьева Золотой конек Москвы Фигурное катание

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов оценили выступление на Гран-при России в Москве.

Фигуристы на турнире заняли третье место в соревнованиях спортивных пар. В произвольной программе они исполнили четверную подкрутку. 

Брюханов: Мы чувствовали уверенность, не сомневались, что он (четверной подкрут) может не получиться, вставили в программу и сделали. Это компенсация баллов за более дешевый каскад.

АртемьеваПосле первого этапа мы поменяли расположение каскада, чтобы он был более удобным для размеров льда в «Мегаспорте». Тренировали программу уже с четверным подкрутом, а так все было как в Омске.

БрюхановВыступления немного отличались, на первом этапе некоторые элементы сделали лучше, и наоборот. В целом довольны, будем улучшать элементы к следующему сезону.

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7 комментариев

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Defender64
Никакая это не компенсация. Сколько выиграли по сравнению с тройным? От силы 1, ну 1,5 балла.
А из-за того, что 2А-о-3С вместо 3С-2А-2А, сразу 2,7 из базы улетает. Обидно.
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Оскар Муравьёв
Жаль чикмареву.. Сами отдали бронзу
+7
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rbb
Ответ Оскар Муравьёв
Жаль чикмареву.. Сами отдали бронзу
И бронзу отдали, и 4е место в произволке, и остальные сделали все, чтобы 2 парных одиночника прошли в финал. Просто удивительно!
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Defender64
Ответ Оскар Муравьёв
Жаль чикмареву.. Сами отдали бронзу
С чистым прокатом было бы серебро
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Mariaku
Ответ Viks
Брюханов, не давай свою фамилию жене.
Не самая плохая фамилия. Например, про оппозиционного политика Анастасию Брюханову не слышали?
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