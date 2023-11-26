Алексей Брюханов: «Мы чувствовали уверенность в четверном подкруте. Это компенсация баллов за более дешевый каскад»

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов оценили выступление на Гран-при России в Москве.

Фигуристы на турнире заняли третье место в соревнованиях спортивных пар. В произвольной программе они исполнили четверную подкрутку.

Брюханов: Мы чувствовали уверенность, не сомневались, что он (четверной подкрут) может не получиться, вставили в программу и сделали. Это компенсация баллов за более дешевый каскад.

: После первого этапа мы поменяли расположение каскада, чтобы он был более удобным для размеров льда в «Мегаспорте». Тренировали программу уже с четверным подкрутом, а так все было как в Омске.

: Выступления немного отличались, на первом этапе некоторые элементы сделали лучше, и наоборот. В целом довольны, будем улучшать элементы к следующему сезону.