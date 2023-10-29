Елена Вайцеховская: «Ситуация, когда тренер пары во время проката сидит с микрофоном на комментаторской позиции, напоминает прилавок на рынке»

Елена Вайцеховская высказалась о прокате пары Бойкова – Козловский.

Один из тренеров и Дмитрия Козловского – , который комментирует этап России в Красноярске.

«Сюда, конечно же, просятся три десятка смайликов, но ситуация, когда основной тренер пары стоит не у борта во время проката, а сидит с микрофоном на комментаторской позиции, непроизвольно напоминает нормальный такой прилавок на рынке: «Эй, ты туда не ходи, там тухляк один. Ты ко мне ходи, где еще такой товар найдешь?»

А что, вполне себе годная технология 🤣» – написала журналистка.

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