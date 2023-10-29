Елена Вайцеховская: «Ситуация, когда тренер пары во время проката сидит с микрофоном на комментаторской позиции, напоминает прилавок на рынке»

Теги Максим Траньков сборная России Елена Вайцеховская пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о прокате пары Бойкова – Козловский.

Один из тренеров Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – Максим Траньков, который комментирует этап Гран-при России в Красноярске. 

«Сюда, конечно же, просятся три десятка смайликов, но ситуация, когда основной тренер пары стоит не у борта во время проката, а сидит с микрофоном на комментаторской позиции, непроизвольно напоминает нормальный такой прилавок на рынке: «Эй, ты туда не ходи, там тухляк один. Ты ко мне ходи, где еще такой товар найдешь?»

А что, вполне себе годная технология 🤣» – написала журналистка. 

Траньков о прокате Бойковой и Козловского: «Для меня это увы и ах. Саша была настоящим лидером сегодня, а на Диму давило волнение»

Бойкова – Транькову после произвольной программы: «Максим, прости. Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер»

40 комментариев

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Лутц-ритт
Говномет снова в действии.
+36
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Хорошее Настроение
А вот тут с ней соглашусь. Пусть либо комментит либо тренирует. Налицо конфликт интересов такой комментатор не может быть объективен
+34
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Вячеслав Пустохин
Ситуация, когда Вайцеховская выпускает очередной свой ядовитый газ - напоминает, что её не должно быть в этой профессии.
+30
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Carolina Solamente
Ответ elmih
Нет, ну Вайц уже официально Хейтер группы Тутберидзе.Только и выискивает , к чему бы у них прикопаться.А то , что там ЧЕТЫРЕ тренера стояли,ничего?
Ну, тут и выискивать ничего не нужно. Как можно комментировать пары, которые соревнуются с парой которую ты тренируешь? Как ты можешь быть объективен? И кто тебе поверит? Как бы ты не старался, хотя Макс не очень то и старается.
+17
-2
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Грибная Фея
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эта женщина когда-нибудь бывает хоть чем-то довольна? или у нее хроническая неудовлетворённость во всем?
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-4
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Olga.t
Любовь Вайц к ТШТ непреходяща! Стабильность во взглядах похвальна! Оперативность реагирования безусловна!

Макс, держи оборону и не отвечай!
П. С. А комментировать Транькову прокаты пар, да ещё с участием своих спортсменов, точно не стОит.
+14
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Светлана Романова
Траньков действительно ведет трансляцию как будто с рынка,всех перебивает,чтобы только одно его величество слушали.
+11
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elmih
Нет, ну Вайц уже официально Хейтер группы Тутберидзе.Только и выискивает , к чему бы у них прикопаться.А то , что там ЧЕТЫРЕ тренера стояли,ничего?
+16
-7
+9
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Fenix23
Ответ elmih
Нет, ну Вайц уже официально Хейтер группы Тутберидзе.Только и выискивает , к чему бы у них прикопаться.А то , что там ЧЕТЫРЕ тренера стояли,ничего?
Вы серьезно не понимаете, что речь о том, что он не может комментировать соревнования, на которых выступают его спортсмены, потому что это конфликт интересов.
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Iren
Макс, кстати, очень корректно комментировал и пожелал удачи ВСЕМ спортсменам.
Вайц ну никак с собой не справится, лишь бы укусить! В основном, не по делу.
+13
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Emma Dunn
Транкова даже не было с ТМ. Но это правда. Он должен быть с ними.
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elmih
Траньков ответь, не стесняйся.Лучше матом!
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Жизненная
Там тухляк один, если Вы обратитесь к Вайц...
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viewer.
Вайцеховскую-то на комментаторские позиции не зовут.Что и правильно.
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Маргарита В Сафронова
У Саши с Максом телепатическая связь. Они прекрасно обсудили прокат и в такой ситуации.
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spf12
Заберите кто-нибудь микрофон или перо у Вайцеховской. Надоела до ужаса.
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Док Аксель
Отнимите у Вайц комп и вентилятор. Пусть сама сходит на рынок и поторгуется с продавцами...
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Элла Бурс
Пояснительную бригаду плиз))
Я думала претензия в том, что тренера нет рядом, но вроде речь о чем-то другом))
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Татьяна Семёновна
Ответ Лутц-ритт
Говномет снова в действии.
Очень мне понравилась ваша характеристика одной недоблогерши!
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musiclover
Извините)
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Виктор Дмитриев
Верю. Она-то хорошо с этим знакома. Думаю, что именно её видел вчера за прилавком - овощи продавала
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Анджела Вайткуте
Ответ sabina_katarina
вам не надоело? Вайц миллион лет пишет о ФК, а вы всё о прыжках вспоминаете.
Вайц уже надоела !!!
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Arraches
Интересно , Вайцеховская хотя бы раз нейтрально высказалась о Хрустальном ? Что то явную предвзятость и нападки на Хрустальный Гришина в комментариях не так давно она обошла своим вниманием.
Все же знают , что Траньков по факту не тренер ( также было и с Рыжиками ), с парами занимается Тихонов ( а он всегда корректен ) , иногда Слюсаренко . Траньков « при паре «. Хотя даже в такой позиции от комментариев ему лучше отказаться .
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Грибная Фея
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Ответ Orange carrot
Удовлетворите уже Елену наконец😀
не в моем она вкусе 😂
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Лутц-ритт
Ответ Fenix23
Что она не так сказала, это конфликт интересов, комментировать должен непредвзятый человек. Или вы про себя?
Вы тоже, видимо, без оскорблений донести мысль не можете. Может в помошники к Вайц?
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