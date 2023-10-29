Елена Вайцеховская: «Ситуация, когда тренер пары во время проката сидит с микрофоном на комментаторской позиции, напоминает прилавок на рынке»
Елена Вайцеховская высказалась о прокате пары Бойкова – Козловский.
Один из тренеров Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – Максим Траньков, который комментирует этап Гран-при России в Красноярске.
«Сюда, конечно же, просятся три десятка смайликов, но ситуация, когда основной тренер пары стоит не у борта во время проката, а сидит с микрофоном на комментаторской позиции, непроизвольно напоминает нормальный такой прилавок на рынке: «Эй, ты туда не ходи, там тухляк один. Ты ко мне ходи, где еще такой товар найдешь?»
А что, вполне себе годная технология 🤣» – написала журналистка.
Траньков о прокате Бойковой и Козловского: «Для меня это увы и ах. Саша была настоящим лидером сегодня, а на Диму давило волнение»
Бойкова – Транькову после произвольной программы: «Максим, прости. Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер»
Макс, держи оборону и не отвечай!
П. С. А комментировать Транькову прокаты пар, да ещё с участием своих спортсменов, точно не стОит.
Вайц ну никак с собой не справится, лишь бы укусить! В основном, не по делу.
Я думала претензия в том, что тренера нет рядом, но вроде речь о чем-то другом))
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Все же знают , что Траньков по факту не тренер ( также было и с Рыжиками ), с парами занимается Тихонов ( а он всегда корректен ) , иногда Слюсаренко . Траньков « при паре «. Хотя даже в такой позиции от комментариев ему лучше отказаться .