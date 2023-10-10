Хореограф группы Москвиной: «Тамара Николаевна достаточно прогрессивная. Она благожелательно воспринимает новые предложения»

Хореограф Валерия Чистякова отметила прогрессивность Тамары Москвиной.

– Фигурное катание – достаточно консервативный вид спорта. Не бывает ли сложностей с тем, чтобы привносить в него что-то современное?

– Мне кажется, если это красиво, органично для спортсмена, то почему нет? Я думаю, что не единой классикой. К современным стилям, мне кажется, фигуристы еще сами не очень привыкли, но в планах есть это изменить.

– Насколько Тамара Николаевна открыта к экспериментам?

– Тамара Николаевна достаточно прогрессивная. Она всегда выслушает, проанализирует. Она открыта к чему-то новому, благожелательно воспринимает новые предложения, собственно, как и , – сказала Чистякова.