Хореограф группы Москвиной: «Тамара Николаевна достаточно прогрессивная. Она благожелательно воспринимает новые предложения»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Артур Минчук Валерия Чистякова Фигурное катание

Хореограф Валерия Чистякова отметила прогрессивность Тамары Москвиной.

Фигурное катание – достаточно консервативный вид спорта. Не бывает ли сложностей с тем, чтобы привносить в него что-то современное?

– Мне кажется, если это красиво, органично для спортсмена, то почему нет? Я думаю, что не единой классикой. К современным стилям, мне кажется, фигуристы еще сами не очень привыкли, но в планах есть это изменить.

Насколько Тамара Николаевна открыта к экспериментам?

– Тамара Николаевна достаточно прогрессивная. Она всегда выслушает, проанализирует. Она открыта к чему-то новому, благожелательно воспринимает новые предложения, собственно, как и Артур Минчук, – сказала Чистякова.

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4 комментария

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Лека-Лека
Особенно это заметно по выбору музыки для МГ.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ахаха, хорошо пошутил. "Время вперед" максимально "прогрессивная" постановка, которой МГ проиграли ОИ.
Но самый смак ТНМ оставила для ПП Кадыровой-Колесова. Это нафталин 10го уровня какой-то.
+7
-2
+5
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Александр Шульгин
Что то не видно это по постановкам
+5
-2
+3
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Док Аксель
Рекомендую на "Чемпионате" полностью прочитать интервью с Чистяковой. Валерия два года только работает с фигуристами и работала с БК, а теперь работает с юниорами Угожаевым и Кутовым.
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-1
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