Поздняков о слушаниях по делу Валиевой: «В настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения»

Теги сборная России допинг Станислав Поздняков ОКР CAS Камила Валиева Фигурное катание

Станислав Поздняков высказался о предстоящих слушаниях по делу Камилы Валиевой.

26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу. 

Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«В настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, с моей точки зрения.

Спортивный арбитраж все решит», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

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9 комментариев

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Oleg Olegov
"Претерпевает негативные изменения"
Вот эти чиновники вроде по русски говорят, но вроде и не совсем. Пустое нагромождение словесных конструкций.
+5
0
+5
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asusp527
"На зеркало неча пенять, коли..."
Система им плоха. Допинг нечего жрать, и будет всё хорощо.
+9
-5
+4
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Лакс
Британский юрист Артур представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой
https://tass.ru/sport/18781363
+2
0
+2
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Лиана
Это он о том что кас с своё время оправдал сочинских допингистов, о том что кас можно купить легко
+3
-2
+1
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asusp527
Ответ Oleg Olegov
"Претерпевает негативные изменения" Вот эти чиновники вроде по русски говорят, но вроде и не совсем. Пустое нагромождение словесных конструкций.
Уже заранее соломку стелют😁
+3
-3
0
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