Поздняков о слушаниях по делу Валиевой: «В настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения»
Станислав Поздняков высказался о предстоящих слушаниях по делу Камилы Валиевой.
26-28 сентября российская фигуристка выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее допинг-делу.
Арбитрами были назначены американец Джеффри Мишкин, француз Матье Мезоннев, а также представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.
«В настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, с моей точки зрения.
Спортивный арбитраж все решит», – сказал глава Олимпийского комитета России.
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Вот эти чиновники вроде по русски говорят, но вроде и не совсем. Пустое нагромождение словесных конструкций.
Система им плоха. Допинг нечего жрать, и будет всё хорощо.
https://tass.ru/sport/18781363