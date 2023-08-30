«При таком подходе расплывается понятие техники танца. Но уже бессмысленно обсуждать – надо подстраиваться под правила». Кустарова о теме ритм-танца под музыку 80-х

Тренер Елена Кустарова скептически высказалась о теме ритм-танца под музыку 80-х.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил соответствующее музыкальное направление темой для ритм-танцев на сезон-2023/24.

«При постановке новых программ были некоторые сложности с ритм-танцем. Поначалу из-за недопонимания требований.

Заданная тема – музыка 80-х, обязательная часть – рокер-фокстрот. В одной из серий есть ки-пойнты, во второй предписано, что партнер должен делать шаги партнерши, а она партнера. Если честно, непонятно, для чего?

Мне кажется, при таком подходе расплывается само понятие техники танца – по позициям, параллельности и так далее. Но сейчас уже бессмысленно обсуждать – надо подстраиваться под правила», – отметила тренер Елена Кустарова.