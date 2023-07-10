Тарасова о призыве Свитолиной отменить рукопожатия украинцев с россиянами и белорусами: «Это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся»

Татьяна Тарасова считает страх причиной заявления Свитолиной о рукопожатиях с россиянами.

Ранее теннисистка Элина Свитолина заявила: «Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно».

«Если такое заявление официально сделано, то его могут рассмотреть. Но я абсолютно уверена, что никакой реакции на это не будет.

Думаю, это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.