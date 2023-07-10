Тарасова о призыве Свитолиной отменить рукопожатия украинцев с россиянами и белорусами: «Это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся»

Теги Татьяна Тарасова WTA Элина Свитолина ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает страх причиной заявления Свитолиной о рукопожатиях с россиянами.

Ранее теннисистка Элина Свитолина заявила: «Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно». 

«Если такое заявление официально сделано, то его могут рассмотреть. Но я абсолютно уверена, что никакой реакции на это не будет.

Думаю, это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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12 комментариев

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Stas Salesov
Вот только Тарасовой в теннисном разделе не хватало
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Dikki Shelton
Кого именно они боятся ?😮
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Olga.t
А наши боятся высказать своё отношение к с.в.о, особенно если не поддерживают.
Все чего-нибудь боятся...
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Realist2022
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Это у ТАТ и ей подобных был страх 24.06.2023 г. потерять бюджетную кормушку во время перформанса музыкантов
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Elena Baiteriakova
Варианта, что они просто БРЕЗГУЮТ жать руки представителям нации, рушащей их страну, я так понимаю, не рассматривают)))
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Lapo Elkann
" Обыкновенный фвшизм ".
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Сáмсон Самсонов
Тат насчет сво высказывалась или делает вид что не в курсе
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Игорь Кантона
Боятся заразится свинкой.
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Anabelle1226
Давайте уж до конца все спортивные традиции рушить, превращать все окончательно в политику. У каждой страны найдутся претензии и исторические споры друг к другу
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SvK7
Тарасова в каждой бочке затычка. Комментирует всё, даже то, о чём имеет весьма смутное представление. Сама хоть поняла, что сказала? Кто кого боится?
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Max Madov
Ответ Dikki Shelton
Кого именно они боятся ?😮
Своих же, потом затравят за то что пожали руки россиянам. Примеров в прошлом полно.
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