Свитолина о камбэке в матче с Азаренко: «После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни»

Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы над Викторией Азаренко на «Уимблдоне».

Она выиграла 2:6, 6:4, 7:6(9) и вышла в четвертьфинал. На решающем тай-брейке до 10 очков украинка уступала 4:7.

«После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни.

Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена, а я играю здесь, перед вами. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч», – сказала Свитолина в интервью на корте.

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