Свитолина о камбэке в матче с Азаренко: «После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни»
Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы над Викторией Азаренко на «Уимблдоне».
Она выиграла 2:6, 6:4, 7:6(9) и вышла в четвертьфинал. На решающем тай-брейке до 10 очков украинка уступала 4:7.
«После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни.
Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена, а я играю здесь, перед вами. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч», – сказала Свитолина в интервью на корте.
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Но! Такие вещи, как "не подать руку" и освистывание ведут лишь ко взаимной ненависти.
Я понимаю зло украинцев, они теперь в каждом из нас видят агрессию.
Тем не менее...Неприятно.