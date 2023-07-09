Свитолина о камбэке в матче с Азаренко: «После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни»

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина поделилась эмоциями от победы над Викторией Азаренко на «Уимблдоне».

Она выиграла 2:6, 6:4, 7:6(9) и вышла в четвертьфинал. На решающем тай-брейке до 10 очков украинка уступала 4:7.

«После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни. 

Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена, а я играю здесь, перед вами. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч», – сказала Свитолина в интервью на корте.

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14 комментариев

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Iva_Nova
Я очень понимаю Элину, но Вика не заслужила такого к себе отношения ни со стороны Элины, ни со стороны болельщиков.
+22
-4
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tibalt
Ответ Iva_Nova
Я очень понимаю Элину, но Вика не заслужила такого к себе отношения ни со стороны Элины, ни со стороны болельщиков.
А я не понимаю, даже те события что происходят сейчас не повод для унижения человека, единственной виной которого является место рождения, самое смешное что она три сета развлекала этот плебс на трибунах и в итоге получила лишь свист в спину
+4
0
+4
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Wale
Ответ Sincere
при чем тут "болезнь", если она говорит о счастливом моменте, лол
Притом , что тема рождения ребёнка всплывает в каждом интервью.
+6
-2
+4
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Abdulla
Происходящее в Украине, лично меня, как белоруса, просто ужасает. Я не могу поддерживать ЭТО.
Но! Такие вещи, как "не подать руку" и освистывание ведут лишь ко взаимной ненависти.
Я понимаю зло украинцев, они теперь в каждом из нас видят агрессию.
Тем не менее...Неприятно.
+4
-3
+1
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Рус Киссенжер
Ответ Wale
Притом , что тема рождения ребёнка всплывает в каждом интервью.
ты что за существо такое?
+1
-1
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pizzatcarizza
Ответ Александр Харламов
Не пожала руку она Вике не за за то, откуда она родом. А лишь потому, что язык в засунула в одно место и отбрыкивается нафталиновым: "Я вне политики".
Вика в США живет уже давно. Ее слово много стоит сейчас?
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