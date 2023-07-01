Каори Сакамото будет выступать с произвольной программой под Wild is the Wind и Feeling Good

Теги Мари-Франс Дюбрей сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Японская фигуристка Каори Сакамото определилась с новой произвольной программой.

В следующем сезоне двукратная чемпионка мира будет выступать под Wild is the Wind и Feeling Good. Исполнители композиций не указаны.

Над постановкой работала хореограф Мари-Франс Дюбрей.

В минувшем сезоне Сакамото завоевала золото на ЧМ в Сайтаме и стала пятой в финале Гран-при в Турине.

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9 комментариев

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katanie-na-ldu
На Каори всегда было интересно смотреть на льду. Надеюсь, и эта постановка будет захватывающей.
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JL JL
Feelin Good понятно. По-моему, первая исполнительница Nina Simone, но, мне больше нравится версия Michael’a Buble.
Фигуристы, вроде, часто использовали эту композицию.
Wild is the Wind, я слышала только песню в исполнении самого Johnny Mathis’a
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NataliaB.3003
Ответ JL JL
Feelin Good понятно. По-моему, первая исполнительница Nina Simone, но, мне больше нравится версия Michael’a Buble. Фигуристы, вроде, часто использовали эту композицию. Wild is the Wind, я слышала только песню в исполнении самого Johnny Mathis’a
Wild is the Wind - Д. Боуи эту песню исполняет... Вот бы под него трек взяла Каори Сакамото, я бы посмотрела.
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JL JL
Ответ NataliaB.3003
Wild is the Wind - Д. Боуи эту песню исполняет... Вот бы под него трек взяла Каори Сакамото, я бы посмотрела.
Сейчас посмотрела в поиске, это песня 1957-го года и первый исполнитель как раз Мэтис. Дальше уже версии. Ну, а, что выберет Сакамото, узнаем. Может, просто инструментал.
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NataliaB.3003
Ответ JL JL
Сейчас посмотрела в поиске, это песня 1957-го года и первый исполнитель как раз Мэтис. Дальше уже версии. Ну, а, что выберет Сакамото, узнаем. Может, просто инструментал.
Да, я знаю что версии, вы правы.. Сакамото скорее всего оригинал возьмёт, или наоборот, в чьём-нибудь современном исполнении, или даже без слов, как вы пишите.
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Аврора Крейсер
Wild is... Это под Нину Симон, что ли???? С ума сойти. Моя любимая именно в ее исполнении. Еще Джордж Майкл пел((( Не представляю что можно под нее катать. Под нее можно только пить ром, курить и плакать.
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Pentrak
Только не под кавер Бубле, только не под кавер Бубле, только не под кавер Бубле...И что Баттле в КП наставил?
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Pentrak
Спортс, дайте новость про Кихиру что ли.
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Sincere
Надеюсь Feeling good это не тот, что у Лизы был.
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