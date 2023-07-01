Каори Сакамото будет выступать с произвольной программой под Wild is the Wind и Feeling Good
Японская фигуристка Каори Сакамото определилась с новой произвольной программой.
В следующем сезоне двукратная чемпионка мира будет выступать под Wild is the Wind и Feeling Good. Исполнители композиций не указаны.
Над постановкой работала хореограф Мари-Франс Дюбрей.
В минувшем сезоне Сакамото завоевала золото на ЧМ в Сайтаме и стала пятой в финале Гран-при в Турине.
Фигуристы, вроде, часто использовали эту композицию.
Wild is the Wind, я слышала только песню в исполнении самого Johnny Mathis’a