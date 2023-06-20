Татьяна Навка: «Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня. Но сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды»

Татьяна Навка высказалась по поводу проведения ее ледового шоу в Луганске.

В конце 2022 года компания выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

– У вас были планы провести шоу в новых российских регионах. Остаются ли они в силе?

– Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня, все уже было готово. Но мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят.

Я надеюсь, что у нас еще будет возможность показать детишкам Луганской области наше шоу, все еще будет, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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