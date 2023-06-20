Татьяна Навка: «Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня. Но сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась по поводу проведения ее ледового шоу в Луганске.

В конце 2022 года компания Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

– У вас были планы провести шоу в новых российских регионах. Остаются ли они в силе?

– Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня, все уже было готово. Но мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят.

Я надеюсь, что у нас еще будет возможность показать детишкам Луганской области наше шоу, все еще будет, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Навка получила грант 14,5 млн на шоу в Луганске: хочет привезти Загитову, когда будет безопасно

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43 комментария

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Дмитрий Фурсов
Хочется только спросить - а что случилось-то?
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+50
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Men77
Странно, мы же там щелкаем всех как семечки. Ладно ты людям не веришь, но официальное лицо Конашенкова хотя бы послушай, он то врать не будет.
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R Air
А для кого сегодня закон приняли об интеграции "новых регионов РФ" ?
Танюха, что лицо скрючила? Коньки в руки в перёд!.
+29
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GLW
так всё же по плану или нет?
+18
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Madcomposer
Ответ Men77
Странно, мы же там щелкаем всех как семечки. Ладно ты людям не веришь, но официальное лицо Конашенкова хотя бы послушай, он то врать не будет.
Там просто не проехать, везде подбитые Леопарды, Патриоты и Хаймарсы валяются тысячами
+15
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дурной сходненский гребист
а деньги вернула в бюджет ?
+14
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IrbIS
Ответ GLW
так всё же по плану или нет?
я купил журнал Росея - там тоже хорошо
+15
-4
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Пётр Смирнов
Ответ Айвенго
"Там война идет, а Вы все про деньги", - ответил Песков.
потирая на руке часы за 14 миллионов))
+6
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Айвенго
14,5 млн в кармане - это главное. А детишки и Пескова по телевизору посмотрят.
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АРХАТ
Ответ Men77
Странно, мы же там щелкаем всех как семечки. Ладно ты людям не веришь, но официальное лицо Конашенкова хотя бы послушай, он то врать не будет.
Интересно, если суммировать все его видео то там получится наверное десятки миллионов убитых украинцев, миллионов танков итд)
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Dr. Heisenberg
А что случилось? Там же уже 9 лет благодать и процветание несут освободители...
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Ilya Kurepa
усатого с собой не забудь взять
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PsichoEscape
А были какие то предпосылки о том, что 6 июня там все тихо будет?
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DimaNN
А грант, конечно же, возвращать не собирается.. Всё еще будет у детишек с Луганской области..
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KOT_B_yHTAX
Татьяна, вам "УСЫ" разве не оповестили, что все идёт по плану?
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Sobachkin
Там же безопасно. Я смотрю просто федеральное ТВ. Тем более для жены пресс-секретаря великого
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Рав. Зильберман
А раньше что не было риска? Война так и идет. Так че ты дешевым популизмом занималась?
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Аркус
Таня,верни бабки тогда. Смешно - не понимала она.
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Daishi
Хорошая схемка по перекладыванию бюджетного баблишка в нужный карман. :)
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Dalakop
Как удобно, по такой схеме можно раз за разом деньги выделять, лет 8 например))
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Павел Мельников
Надо было про деньги следующий вопрос задать. Должны ответственность чувствовать хотя бы через общение с журналистом.
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Criptonit
ВСУ по вам стрелять не будут, не волнуйтесь!!!
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Мистер Уайт
Ну оно и понятно. Деньги, кстати, можешь не возвращать.
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Айвенго
Ответ Пётр Смирнов
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"Там война идет, а Вы все про деньги", - ответил Песков.
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HaLaVa666
Сейчас не могу, а завтра могу
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