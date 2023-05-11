Виктория Синицина: «Наш первый этап Гран-при попался с Ильиных и Жиганшиным. Когда мы вышли на лед, нас весь зал освистывал. Это была жесть»

Синицина и Кацалапов высказались о критике, с которой столкнулись в начале совместной карьеры.

До 2014 года Кацалапов выступал с Еленой Ильиных, Синицина – с Русланом Жиганшиным.

Кацалапов: Став старше и в 10 раз опытнее, могу сказать, что я просто ерундой занимался очень много времени, читая комментарии. Впоследствии я отказался от соцсетей вообще, до сих пор не могу привыкнуть. Я был в шоке.

Я столько про себя прочитал – как будто я самый плохой человек на планете. Я имею свое видение, свои причины, почему так произошло, почему я хочу сделать так и добиться не меньшего успеха – добиться, пройти сквозь все трудности, стиснув зубы. И за это я не то, что не получаю хорошего отзыва или просто поддержки, я получаю за это столько навоза, как будто я делаю что-то ужасное.

Я переживал очень сильно. Не могу даже сказать, делился ли с Викой, что я чувствовал, когда читал это. А я читал всякое разное.

Синицина: Первый год вообще был очень тяжелый. Что только не писали. Писали в личные сообщения, писали СМС – не знаю, откуда они брали номер. Писали оскорбительные слова, ужасные. Писали, что я купила, что мой папа все купил. Я смеялась сначала, но потом ты больше читаешь и начинаешь в это верить. И я тоже отказалась от всех соцсетей – месяца на 3-4 ушла отовсюду, не заходила, просто занималась своим делом.

Первый год был адски тяжелый. Особенно первые соревнования. Мы первый раз приехали на Гран-при в Москву, никогда этого не забуду. У нас попался этап вместе с Леной и Русланом, мы были в одной разминке. Когда мы вышли на лед, нас весь зал освистывал. Это была жесть, у меня другого слова нет.

Это было очень тяжело. Я была в шоке, что люди настолько обозленные, не уважающие жизнь человека, его работу, его мечту. Родители сидели на трибуне, а сзади сидели мои друзья, с кем я раньше каталась – и они сидели и это делали. Было тяжело.

Кацалапов: Впоследствии я понял, что все это время эти люди, которые писали нехорошие комментарии, плохие слова – иногда очень оскорбительные и обидные – они просто подогревали интерес. Очень часто у артиста, актера, певца или спортсмена есть волна хейта – и это тоже толчок, что о тебе говорят. Но, конечно, это зависит от того, в каком направлении ты двигаешься. Это было сложно пережить, но мы справились.