Виктория Синицина: «Наш первый этап Гран-при попался с Ильиных и Жиганшиным. Когда мы вышли на лед, нас весь зал освистывал. Это была жесть»

Теги сборная России Первый канал танцы на льду Никита Кацалапов Елена Ильиных Виктория Синицина Руслан Жиганшин Фигурное катание

Синицина и Кацалапов высказались о критике, с которой столкнулись в начале совместной карьеры.

До 2014 года Кацалапов выступал с Еленой Ильиных, Синицина – с Русланом Жиганшиным. 

Кацалапов: Став старше и в 10 раз опытнее, могу сказать, что я просто ерундой занимался очень много времени, читая комментарии. Впоследствии я отказался от соцсетей вообще, до сих пор не могу привыкнуть. Я был в шоке.

Я столько про себя прочитал – как будто я самый плохой человек на планете. Я имею свое видение, свои причины, почему так произошло, почему я хочу сделать так и добиться не меньшего успеха – добиться, пройти сквозь все трудности, стиснув зубы. И за это я не то, что не получаю хорошего отзыва или просто поддержки, я получаю за это столько навоза, как будто я делаю что-то ужасное.

Я переживал очень сильно. Не могу даже сказать, делился ли с Викой, что я чувствовал, когда читал это. А я читал всякое разное.

Синицина: Первый год вообще был очень тяжелый. Что только не писали. Писали в личные сообщения, писали СМС – не знаю, откуда они брали номер. Писали оскорбительные слова, ужасные. Писали, что я купила, что мой папа все купил. Я смеялась сначала, но потом ты больше читаешь и начинаешь в это верить. И я тоже отказалась от всех соцсетей – месяца на 3-4 ушла отовсюду, не заходила, просто занималась своим делом.

Первый год был адски тяжелый. Особенно первые соревнования. Мы первый раз приехали на Гран-при в Москву, никогда этого не забуду. У нас попался этап вместе с Леной и Русланом, мы были в одной разминке. Когда мы вышли на лед, нас весь зал освистывал. Это была жесть, у меня другого слова нет.

Это было очень тяжело. Я была в шоке, что люди настолько обозленные, не уважающие жизнь человека, его работу, его мечту. Родители сидели на трибуне, а сзади сидели мои друзья, с кем я раньше каталась – и они сидели и это делали. Было тяжело.

Кацалапов: Впоследствии я понял, что все это время эти люди, которые писали нехорошие комментарии, плохие слова – иногда очень оскорбительные и обидные – они просто подогревали интерес. Очень часто у артиста, актера, певца или спортсмена есть волна хейта – и это тоже толчок, что о тебе говорят. Но, конечно, это зависит от того, в каком направлении ты двигаешься. Это было сложно пережить, но мы справились.

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64 комментария

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Беглый*
Отец Синициной, получается, правил нашим ФК до папы Стаса? Всегда интересно узнать о масонах и как они меняли друг друга
+37
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Валерий Петров
Ответ Беглый*
Отец Синициной, получается, правил нашим ФК до папы Стаса? Всегда интересно узнать о масонах и как они меняли друг друга
Папа Стас не только нашим ФК правит, но и мировым, а ещё рулит целой медиаимперией, а Эрнст у него на побегушках. Так-то!
))
+28
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Флер де Лис
Ответ Девочка с севера
Т.е. они считают, что их надо уважать, а Лену с Русланом нет??? Бедные-несчастные! А Никита забыл, как твизлы сорвал на ЧМ, якобы случайно? Бедная Лена! Сколько она всего пережила! Нет, ещё надо накинуть🤦‍♀️Я была и есть на стороне болельщиков, которые свистали, они правы. Кто такие Вика с Никитой, что возомнили, якобы все должно быть так, как хотят именно они?
Ну понятно, кто свистал)
+22
-5
+17
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Ostinato
Ответ Manukello
Нелюбители соцсетей задолбали выкладывать свои фотосессии пачками. Ну да, ну да. Тут уж либо крестик сними либо сами згаете что.
Кого задолбали? Я на них не подписана и меня не долбает. Годный лайфхак по жизни - вы можете отписаться от всего, что вам не нравится
+18
-3
+15
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Manukello
Нелюбители соцсетей задолбали выкладывать свои фотосессии пачками. Ну да, ну да. Тут уж либо крестик сними либо сами згаете что.
+20
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Флер де Лис
Ответ Princess23
Синицина прекрасно понимала что после того как она подло кинула Руслана, далее ход закрыт. Поэтому терпела то как Кац с ней обращался, молчала в тряпочку когда их выгнали из Катона. Знала что федра благоволит Кацалапову и без него она никто и звать ни как...зато за то что была терпилой ей федерации несколько медалек выцарапала и сейчас Навка пиарит.Змея она себе на уме.
Что за бред?
+20
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Princess23
Ответ Manukello
Нелюбители соцсетей задолбали выкладывать свои фотосессии пачками. Ну да, ну да. Тут уж либо крестик сними либо сами згаете что.
сейчас на соц сетях держится их так называемая карьера. они уже давно не фигуристы а тусовщики
+15
-5
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Heopsa
Ответ Девочка с севера
Т.е. они считают, что их надо уважать, а Лену с Русланом нет??? Бедные-несчастные! А Никита забыл, как твизлы сорвал на ЧМ, якобы случайно? Бедная Лена! Сколько она всего пережила! Нет, ещё надо накинуть🤦‍♀️Я была и есть на стороне болельщиков, которые свистали, они правы. Кто такие Вика с Никитой, что возомнили, якобы все должно быть так, как хотят именно они?
Лена тоже не святая. Руслан потом на это очень непрозрачно намекнул. Если 2 партнера с ней не ужились, то может дело в Лене?
+12
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Светлана Дрягилева
Ответ Девочка с севера
Т.е. они считают, что их надо уважать, а Лену с Русланом нет??? Бедные-несчастные! А Никита забыл, как твизлы сорвал на ЧМ, якобы случайно? Бедная Лена! Сколько она всего пережила! Нет, ещё надо накинуть🤦‍♀️Я была и есть на стороне болельщиков, которые свистали, они правы. Кто такие Вика с Никитой, что возомнили, якобы все должно быть так, как хотят именно они?
Потому что это их жизнь и их карьера и имеют право поступать как считают нужным. Вы же не хотите, чтобы чужие люди лезли в Вашу жизнь?
+12
-3
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Валерий Петров
Ответ Флер де Лис
С Ильиных такая же пара была бы, плюс-минус. На сочинской ОИ канадцы и американцы были, как из др. галактики. А потом и пападакисы подоспели. Сейчас Ильиных на сцене танцует, как слон в посудной лавке.
Да пусть танцует, лишь бы больше не кривлялась за бортиком в боевом раскрасе, типа она вся такая тренерша, как было на ОП когда-то в Ангелах Плющенко. Лично у меня испанский стыд был
+14
-5
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Флер де Лис
Правильно, читать писанину фанатиков - бред.
+13
-5
+8
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Флер де Лис
Ответ Беглый*
Отец Синициной, получается, правил нашим ФК до папы Стаса? Всегда интересно узнать о масонах и как они меняли друг друга
Иллюминаты 🤣
+10
-2
+8
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Маргарита В Сафронова
Проверку в боевых условиях Вика выдержала. А с виду такая хрупкая и нежная.
+19
-11
+8
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Адриана
Оказывается есть ещё один "папа", который всё может купить.. Правильно сделали, что ушли из соц. сетей в тот момент. Бред и сейчас многие пишут, часто этим и живут.
+16
-8
+8
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pion
Ответ Соль.
Ну так вы киданули своих партнёров. Народ такое не любит.
Что значит кинули? Во всём мире и во все времена пары распадались и образовывались новые, СК рабы Ильиных Жиганшина? Их супруги? Слуги? Связаны с ними навек кровью? В чем проблема?

Народ изнанку свою вывалил, как пьяные матросы себя вели.
Хорошо что СК ушли, единственное что, надо было раньше в пару вставать.
+11
-3
+8
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Соль.
Ну так вы киданули своих партнёров. Народ такое не любит.
+13
-7
+6
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Александр Шульгин
Ответ Флер де Лис
Правильно, читать писанину фанатиков - бред.
Согласен полностью, как в отрицательном смысле так и в положительном тоже
+6
-1
+5
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Светлана Дрягилева
Ответ Девочка с севера
Т.е. залезть в жизнь и карьеру ИК - это нормально, а залезть к СК нет? Какие-то двойные стандарты!
Кто лез к Ильиных? Ее поблагодарил Никита и покинул пару. Имеет право. Сколько пар распадаются? Никто не умер. Была бы востребована Ильиных, к ней бы очередь стояла, но НЕТ.
+9
-4
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Heopsa
Ответ round15
Ребята молодцы, прошли все испытания достойно и радовали своими выступлениями. В итоге, прекрасная пара заслуженно получила олимпийскую медаль. Но было очень жаль тогда, когда распалась пара Никиты и Лены. Прекрасная партнерша Виктория, не спорю, но Лена была тогда просто необыкновенной, шикарной, ей много дано было. Отсюда и сожаление болельщиков.
Дано много, но и гонора слишком много. Никогда не забуду последний ЧР, где Лена сама на себя не похожа была. Как можно было действующей спортсменке так себя запустить. Я думала, спина Руслана прямо сейчас под ней сломается, страшно было смотреть
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-2
+5
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Беглый*
Считаю, что Вика Синицина гораздо красивее и милее, чем Ильиных. Что особенно заметно - душой тоже чище. СК - самая красивая, любящая друг друга пара в нашем спорте и не только. Правильно сделали, что ушли от своих бывших партнёров в поисках счастья, потому что само оно с неба не свалится.
+11
-7
+4
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Светлана Менова
Ответ Лека-Лека
Вот такие как Вы и вызывали. Вам только дай скандальчик на пустом месте раздуть.
Но про полицию известный факт, зачем отрицать? Да, поднял руку, были свидетели, вызвали полицию и Зуева вынуждена была их отправить в Россию восвояси.
+5
-1
+4
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Лека-Лека
Ответ Девочка с севера
Т.е. они считают, что их надо уважать, а Лену с Русланом нет??? Бедные-несчастные! А Никита забыл, как твизлы сорвал на ЧМ, якобы случайно? Бедная Лена! Сколько она всего пережила! Нет, ещё надо накинуть🤦‍♀️Я была и есть на стороне болельщиков, которые свистали, они правы. Кто такие Вика с Никитой, что возомнили, якобы все должно быть так, как хотят именно они?
Вика с Никитой талантливые и титулованные фигуристы, прекрасные люди и ведущая пара страны.
+15
-11
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Princess23
Ответ 22somebody22
"Терпела то,как Кац с ней обращался..." а Вы лично присутствовали на их тренях?
нет лично присутствовали те кто полицию на каток вызывал
+11
-8
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Евгений Румкин
Самое главное что Вика и Никита выстояли и победили! А те кто писал гадости, с этими гадостями и останутся!!!
+19
-16
+3
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pion
Несколько лет фанатки Ильиных говорили что никто не свистел и вообще они интеллигенты и за спорт, прям отнекивались : не было такого и всё ( стыдно признаться что ты ( мне спортс исправляет слово на б начинается на о кончается 😄)
Хорошо что сначала МОЗ, а потом и сами СК это открыто сказали.
+6
-4
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