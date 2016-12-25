Определен состав сборной России на чемпионат Европы
Стад известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в январе.
Состав сборной России
Женщины
Евгения Медведева
Мария Сотскова
Анна Погорилая
Запасные:
Елена Радионова
Станислава Константинова
Елизавета Туктамышева
Мужчины
Михаил Коляда
Александр Самарин
Максим Ковтун
Запасные:
Андрей Лазукин
Дмитрий Алиев
Александр Петров
Пары
Ксения Столбова – Федор Климов
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Наталья Забияко – Александр Энберт
Запасные:
Кристина Астахова – Алексей Рогонов
Юко Кавагути – Александр Смирнов
Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев
Танцы на льду
Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев
Александра Степанова – Иван Букин
Виктория Синицина – Никита Кацалапов
Запасные:
Елена Ильиных – Руслан Жиганшин
Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
Софья Евдокимова – Егор Базин
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