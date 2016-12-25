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    Определен состав сборной России на чемпионат Европы

    Теги Юко Кавагути Александр Смирнов сборная России чемпионат Европы танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Елизавета Туктамышева Александр Энберт пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Елена Ильиных Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Руслан Жиганшин Кристина Астахова Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Максим Ковтун Михаил Коляда Софья Евдокимова Егор Базин Елена Радионова Владимир Морозов Евгения Медведева Александр Петров Андрей Лазукин Александр Самарин Анна Погорилая Наталья Забияко Мария Сотскова Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Анастасия Мишина Владислав Мирзоев Станислава Константинова

    Стад известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в январе.

    Состав сборной России

    Женщины

    Евгения Медведева
    Мария Сотскова
    Анна Погорилая

    Запасные:

    Елена Радионова
    Станислава Константинова
    Елизавета Туктамышева

    Мужчины

    Михаил Коляда
    Александр Самарин
    Максим Ковтун

    Запасные:

    Андрей Лазукин
    Дмитрий Алиев
    Александр Петров

    Пары

    Ксения Столбова – Федор Климов
    Евгения Тарасова – Владимир Морозов
    Наталья Забияко – Александр Энберт

    Запасные:

    Кристина Астахова – Алексей Рогонов
    Юко Кавагути – Александр Смирнов
    Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев

    Танцы на льду

    Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев
    Александра Степанова – Иван Букин
    Виктория Синицина – Никита Кацалапов

    Запасные:

    Елена Ильиных – Руслан Жиганшин
    Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
    Софья Евдокимова – Егор Базин

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