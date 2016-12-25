Определен состав сборной России на чемпионат Европы

Стад известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в январе.

Состав сборной России

Женщины

Евгения Медведева

Мария Сотскова

Анна Погорилая

Запасные:

Елена Радионова

Станислава Константинова

Елизавета Туктамышева

Мужчины

Михаил Коляда

Александр Самарин

Максим Ковтун

Запасные:

Андрей Лазукин

Дмитрий Алиев

Александр Петров

Пары

Ксения Столбова – Федор Климов

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Наталья Забияко – Александр Энберт

Запасные:

Кристина Астахова – Алексей Рогонов

Юко Кавагути – Александр Смирнов

Анастасия Мишина – Владислав Мирзоев

Танцы на льду

Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев

Александра Степанова – Иван Букин

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Запасные:

Елена Ильиных – Руслан Жиганшин

Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро

Софья Евдокимова – Егор Базин