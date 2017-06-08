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    Липницкая, Сотникова, Ильиных и Жиганшин включены в резервный состав сборной России на новый сезон

    Теги Сергей Воронов Татьяна Волосожар Юко Кавагути Александр Смирнов Максим Траньков сборная России танцы на льду ФФКР Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Алена Леонова Аделина Сотникова Елизавета Туктамышева Александр Энберт пары мужское катание женское катание Артур Дмитриев Никита Кацалапов Елена Ильиных Алексей Рогонов Ксения Столбова Федор Климов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Руслан Жиганшин Кристина Астахова Джонатан Гурейро Юлия Липницкая Евгения Тарасова Максим Ковтун Михаил Коляда Сергей Мозгов Софья Евдокимова Егор Базин Елена Радионова Владимир Морозов Евгения Медведева Василиса Даванкова Александр Петров Андрей Лазукин Александр Самарин Анна Погорилая Наталья Забияко Мария Сотскова Алла Лобода Павел Дрозд Бетина Попова Александр Коровин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Полина Цурская Алиса Ефимова Антон Шибнев Станислава Константинова Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский

    Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала состав сборной России на сезон-2017/2018.

    Пары: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

    Резерв: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Юко Кавагути – Александр Смирнов.

    Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров, Александр Самарин.

    Резерв: Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Андрей Лазукин.

    Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова,

    Резерв: Станислава Константинова, Алена Леонова, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская.

    Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Алла Лобода – Павел Дрозд, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

    Резерв: Василиса Даванкова – Антон Шибнев, Елена Ильиных – Руслан Жиганшин, Бетина Попова – Сергей Мозгов.

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