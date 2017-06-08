Липницкая, Сотникова, Ильиных и Жиганшин включены в резервный состав сборной России на новый сезон
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала состав сборной России на сезон-2017/2018.
Пары: Кристина Астахова – Алексей Рогонов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Резерв: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Татьяна Волосожар – Максим Траньков, Алиса Ефимова – Александр Коровин, Юко Кавагути – Александр Смирнов.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров, Александр Самарин.
Резерв: Сергей Воронов, Артур Дмитриев, Андрей Лазукин.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова,
Резерв: Станислава Константинова, Алена Леонова, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Полина Цурская.
Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Алла Лобода – Павел Дрозд, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
Резерв: Василиса Даванкова – Антон Шибнев, Елена Ильиных – Руслан Жиганшин, Бетина Попова – Сергей Мозгов.
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