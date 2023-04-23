Сергей Лазарев: «Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями»

Певец Сергей Лазарев заявил, что любит фигурное катание и следит за всеми соревнованиями.

Сегодня артист поучаствовал в музыкальном шоу, проходившем во время финала Кубка Московского спорта.

«Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями.

Я желаю всем удачи и, конечно же, побед. Потому что все препятствия должны рухнуть перед настоящими талантами», – сказал Лазарев.