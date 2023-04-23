Сергей Лазарев: «Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями»

Теги музыка Кубок Московского спорта Фигурное катание

Певец Сергей Лазарев заявил, что любит фигурное катание и следит за всеми соревнованиями.

Сегодня артист поучаствовал в музыкальном шоу, проходившем во время финала Кубка Московского спорта.

«Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями.

Я желаю всем удачи и, конечно же, побед. Потому что все препятствия должны рухнуть перед настоящими талантами», – сказал Лазарев.

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15 комментариев

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Vladimir Rybakoff
Ответ АннаФ
Первый раз слышу, что СЛ следит за фигурным катанием. Верится с трудом.
Вообще то он участвовал в шоу "Танцы на льду" когда -то давно.
Так что очень даже может быть, что сохранился интерес по сей день
+21
-1
+20
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Sincere
Ответ АннаФ
Первый раз слышу, что СЛ следит за фигурным катанием. Верится с трудом.
Он катался очень хорошо на самой заре появления всех этих ледниковых периодов) в 2006)
+17
0
+17
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Ирина С
Не знаю, конечно, насколько Лазарев следит за ФК, но когда-то очень давно он победил в "Танцах на льду". В те времена подобные шоу были в новинку и смотрели их, по моему, абсолютно все. Уже не помню с кем он катался, но Сергей запомнился своей яркостью, упорством, желанием научиться и сделать всё идеально. Тогда он действительно был лучшим.
+12
0
+12
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flyhigh
Самая спортивная новость за весь финал Битва школ😂😂😂
+11
-2
+9
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nadenki
Ну вы хоть- бы написали, что Сергей пел на битве школ. Люди и не поняли, чего это он вдруг высказался. Не все ведь знают, анонса не было.
+6
0
+6
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АннаФ
Первый раз слышу, что СЛ следит за фигурным катанием. Верится с трудом.
+7
-4
+3
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Блинчик
Помню, как Серёга в 2006 году катался в паре с Гребёнкиной. Как раз там же Анисина повстречала Джигурду.
+5
-2
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Vladimir Rybakoff
А в чем, собственно, новость?)))

Или теперь любая фраза со словосочетанием "фигурное катание" является новостью?
+3
-1
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Алё? Алёна
Ответ flyhigh
Самая спортивная новость за весь финал Битва школ😂😂😂
Да уж! Если бы по Москве не были расклеены афиши я бы и не знала! Смотрела в записи все туры! Сколько маленьких харизматичных звездочек! Сколько молодых тренеров, бывших отличных спортсменов! Софья Бирюкова, Катарина Гербольт и другие!
+4
-2
+2
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Polina L
Ответ Ирина С
Не знаю, конечно, насколько Лазарев следит за ФК, но когда-то очень давно он победил в "Танцах на льду". В те времена подобные шоу были в новинку и смотрели их, по моему, абсолютно все. Уже не помню с кем он катался, но Сергей запомнился своей яркостью, упорством, желанием научиться и сделать всё идеально. Тогда он действительно был лучшим.
Катался с Анастасией Гребенкиной и занял 2е место. (Победили тогда Грищук с Красиловым)
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steelhard
А вдруг он ещё и на спортсе есть))
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Сергей Южин
Ну не футбол же ему любить!
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Alealeale
Не удивительно, многие геи любят ФК и активно следят за всеми соревнованиями.
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-1
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Polina L
Ответ Блинчик
Помню, как Серёга в 2006 году катался в паре с Гребёнкиной. Как раз там же Анисина повстречала Джигурду.
Анисина с Джигурдой были в следующем сезоне, в 2007м
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