Сергей Лазарев: «Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями»
Певец Сергей Лазарев заявил, что любит фигурное катание и следит за всеми соревнованиями.
Сегодня артист поучаствовал в музыкальном шоу, проходившем во время финала Кубка Московского спорта.
«Я безумно люблю фигурное катание. И слежу за всеми соревнованиями.
Я желаю всем удачи и, конечно же, побед. Потому что все препятствия должны рухнуть перед настоящими талантами», – сказал Лазарев.
Так что очень даже может быть, что сохранился интерес по сей день
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