Татьяна Навка: «Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере»

Татьяна Навка прокомментировала заявления Оксаны Баюл о российских и белорусских спортсменах.

Ранее бывшая украинская фигуристка выступила против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего», – заявила Навка.

«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца