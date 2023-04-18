Татьяна Навка: «Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере»

Теги Татьяна Навка сборная России Оксана Баюл сборная Украины Политика Фигурное катание

Татьяна Навка прокомментировала заявления Оксаны Баюл о российских и белорусских спортсменах.

Ранее бывшая украинская фигуристка выступила против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего», – заявила Навка.

«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца

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38 комментариев

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selso99
Только наши спортсмены имеют право высказываться и участвовать в таких темах. Потому что умные, грамотные и некоторые даже депутаты.
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Bashibuzuck
Ответ selso99
Только наши спортсмены имеют право высказываться и участвовать в таких темах. Потому что умные, грамотные и некоторые даже депутаты.
А есть даже такие спортсмены-депутаты, кто на Олимпиаде выступали за другую сборную, а карьеру завершили из-за пожизненной дисквалицикации за допинг, но при этом они, почему то, депутаты Госдумы😳, и вещают из каждого утюга про загнивающий Запад😁
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Olga.t
И Навка, и Баюл уроженки города Днепропетровска, украинки.
Но какие разные у них взгляды на ситуацию на их малой родине.
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Dr. Heisenberg
Ну если не должны, зачем ты лезешь? Когнитивный диссонанс, однако. И кому после этого нужна помощь? Так-то в свободном мире каждый сам решает, куда лезть и по какому поводу высказываться, но воспитанные в державной покорности такое не любят.
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Viks
"Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах.", потому что они не люди? Не граждане? Или тупые?
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maripous
В какой- другой? И почему именно Баюл не может участвовать в этой сфере? В этой сфере участвуют все , начиная от предстартовых собраний и проводов в Кремле, до миллионных гонораров от власти, депутатских мандатов и митингов в поддержку .
Да и сама Навка замужем не за продавцом семечек с привокзального базара. Вряд ли , она получила бы такой статус- леди категории А, если бы не участвовала, будучи ещё спортсменкой, в этих сферах.
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Ir_rish
Ответ Идеальный шторм
Читая перлы Оксаны, становится очевидно, что помощь ей нужна
Помощь обычно требуется для достижения какого-то результата. Какого результата теоретически может "достигнуть" Баюл? Любви российских граждан?
А оно ей надо?
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Viks
Ответ Ir_rish
A кто неоднократно копипастит собственные комментарии? Надеющиеся, что со 2й или 3й попытки их,наконец, оценят окружающие?
Надеющиеся, что со 2й или 3й попытки, наконец, дойдёт.
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Ir_rish
Ответ Viks
Умные комментируют слова, а неумные - личность их сказавшую.
A кто неоднократно копипастит собственные комментарии? Надеющиеся, что со 2й или 3й попытки их,наконец, оценят окружающие?
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Viks
Ответ Лемур
Никого не защищаю , но где Баюл, отказавшаяся от своей родной Украины и где Навка? Даже до Пескова Навка была успешна и стабильна, что не скажешь о Баюл вообще после ОИ.
Умные комментируют слова, а неумные - личность их сказавшую.
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Viks
Ответ Этери горячая
Она обвинила Камилу в том, что ее уличили в употреблении допинга. Нет, она перенесла положительный тест, признана невиновной и получила небольшой выговор.
"признана невиновной и получила небольшой выговор." --- Кто объявил? Невиновной признана только Русадой , КАС впереди.
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Shveddka
Самой Науке нужна помощь только в финансовой?
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Toba Door
Медали получать в Кремле должны и могут, а говорить как боюл не должны? Одна флаг убирает и в Кремль не идет, но все награды собирает, а другая идет в Кремль и попадает в чёрный список
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Александр Митин
а мне кажется навке нужна помощь в другой сфере только думаю она не поможет ей уже
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Идеальный шторм
Ответ Ir_rish
Помощь обычно требуется для достижения какого-то результата. Какого результата теоретически может "достигнуть" Баюл? Любви российских граждан? А оно ей надо?
Психологической адекватности
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Девушка Безимени
Ответ Olga.t
И Навка, и Баюл уроженки города Днепропетровска, украинки. Но какие разные у них взгляды на ситуацию на их малой родине.
потому что у них разная большая родина
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Идеальный шторм
Ответ Olga.t
И Навка, и Баюл уроженки города Днепропетровска, украинки. Но какие разные у них взгляды на ситуацию на их малой родине.
Разные? Взгляды Баюл сквозь пелену алкоголя.
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Мар-ина
Ответ КакойТыНафигТанкист
Это же Баюл пару лет назад разоcpaлась со спортивным руководством своей Родины и демонстративно отказалась от укр. гражданства? А сейчас-то чего проснулась? Хайпа захотелось ?
Вы наверное ошибаетесь. В Украине запретили двойное гражданство, поэтому ей пришлось выбирать. Она выбрала гражданство страны постоянного проживания своей семьи. Не стоит увлекаться и сочинять. Не одобряю её обращение к Баху, так как наши спортсмены не совершили ничего, в чем можно было бы их обвинить и отстранять от мирового спорта.
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Идеальный шторм
Ответ Мар-ина
Вы наверное ошибаетесь. В Украине запретили двойное гражданство, поэтому ей пришлось выбирать. Она выбрала гражданство страны постоянного проживания своей семьи. Не стоит увлекаться и сочинять. Не одобряю её обращение к Баху, так как наши спортсмены не совершили ничего, в чем можно было бы их обвинить и отстранять от мирового спорта.
На украине никто не запрещал иметь два гражданства. Вы не в теме.
И крики Баюл, что она отказывается от укрогражданства - это просто вопли в пустоту. От него нельзя просто так отказаться
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Viks
Ответ Этери горячая
Это было ужасное интервью, полное неправды.
Например?
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Viks
Ответ Этери горячая
Она обвинила Камилу в том, что ее уличили в употреблении допинга. Нет, она перенесла положительный тест, признана невиновной и получила небольшой выговор.
Валиеву уличили - это неправда? Положительный тест - неправда?
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To56
Татьяне невдомек, что способность рассуждать о политике половым путем не передается.

И нет, в СССР-РФ спорт всегда был и есть предельно политизированным.
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андрей из питера
Ответ Viks
Умные комментируют слова, а неумные - личность их сказавшую.
Обратите внимание, как многие комментируют личность Навки.
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Viks
Ответ андрей из питера
Обратите внимание, как многие комментируют личность Навки.
Навка тоже не слова Баюл комментирует.
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Viks
Умные комментируют слова, а неумные - личность их сказавшую.
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