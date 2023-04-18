Татьяна Навка: «Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере»
Татьяна Навка прокомментировала заявления Оксаны Баюл о российских и белорусских спортсменах.
Ранее бывшая украинская фигуристка выступила против допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
«Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего», – заявила Навка.
«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца
Но какие разные у них взгляды на ситуацию на их малой родине.
Да и сама Навка замужем не за продавцом семечек с привокзального базара. Вряд ли , она получила бы такой статус- леди категории А, если бы не участвовала, будучи ещё спортсменкой, в этих сферах.
А оно ей надо?
И крики Баюл, что она отказывается от укрогражданства - это просто вопли в пустоту. От него нельзя просто так отказаться
И нет, в СССР-РФ спорт всегда был и есть предельно политизированным.