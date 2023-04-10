Евгения Лопарева: «Работать с Сизероном понравилось. Он молодой, глаза горят, столько идей, ему хочется самовыражаться через спортсменов»

Теги танцы на льду сборная Франции Гийом Сизерон Жоффре Бриссо Евгения Лопарева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Лопарева рассказала о сотрудничестве с Гийомом Сизероном

Лопарева выступает в танцах на льду за Францию в дуэте с Жоффре Бриссо.

– Произвольный танец вам ставил Сизерон? Как вам с ним работалось?

– Вполне было продуктивно, понравилось. Он молодой, глаза горят, столько идей, ему хочется самовыражаться через спортсменов. Так что я рада была тому, что мы с ним ставили произвольный танец.

Я уговаривала всех выбрать эту программу, и Гийом поставил ее ровно так, как я себе в голове и представляла. Получилось отлично.

Конечно, Гийом ставил базу, а мы потом дорабатывали ее и от себя, и с тренерами Монреаля, разумеется. Это все командная работа. Но ключевым все равно был скелет танца от Сизерона, и танец получился действительно сильным.

– Вы ведь давно знакомы с Гийомом? Какие у вас с ним отношения?

– Лично до постановки программы практически и не общались. Пересекались, бывало, на соревнованиях, но не более того. К тому же у нас был разный уровень.

Не скажу, что мы раньше были лучшими друзьями, но на сегодняшний день мы хорошо общаемся с Гийомом.

– Надо же. Неужели в сборной Франции нет общения внутри команды?

– Почему нет? Все общаются, но партнер мой активнее общается. Он француз, и на родном языке, конечно, проще общаться.

– А вы за эти годы так и не стали окончательно своей?

– Мне кажется, своим полностью стать невозможно. Разный менталитет, воспитание, привычки, установки. Если ты не француз, то вряд ли станешь французом, если ты не родился в этой стране...

И так про любую страну, наверное, можно сказать. Но в целом я себя ощущаю вполне комфортно в общении и в жизни во Франции, – сказала Лопарева. 

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5 комментариев

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Irina Kistler
Ответ sabina_katarina
Ну понятно, Гийом просто повёлся на идею Лопарёвой, а все гадали, зачем он над ней так подшутил.) Ну если сама понимает, что француженкой ей не стать, на фиг брать Эдит Пиаф?
Эдит Пиаф это о любви, и американцы и русские и любой другой нации её прекрасно понимают. При чем здесь паспорт и место рождения?
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sabina_katarina
Ответ Princess23
Гийом поставил ЛБ очень красивый и сильный танец. Вот сами ЛБ его потенциал не смогли реализовать, то ли ноша первой пары придавила, то ли ее что, но потенциально танец бомба
Я вроде не сказала, что танец плох. Он просто не сел на Лопарёву, потому что это не её тема совершенно.
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Princess23
Ответ sabina_katarina
Ну понятно, Гийом просто повёлся на идею Лопарёвой, а все гадали, зачем он над ней так подшутил.) Ну если сама понимает, что француженкой ей не стать, на фиг брать Эдит Пиаф?
Гийом поставил ЛБ очень красивый и сильный танец. Вот сами ЛБ его потенциал не смогли реализовать, то ли ноша первой пары придавила, то ли ее что, но потенциально танец бомба
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Alina Kernes
А где можно оценить творчество молодого постановщика Сизи? Дайте ссылку, кто-нибудь, пожалуйста 🙏
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sabina_katarina
Ну понятно, Гийом просто повёлся на идею Лопарёвой, а все гадали, зачем он над ней так подшутил.) Ну если сама понимает, что француженкой ей не стать, на фиг брать Эдит Пиаф?
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