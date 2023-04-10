Евгения Лопарева: «Работать с Сизероном понравилось. Он молодой, глаза горят, столько идей, ему хочется самовыражаться через спортсменов»
Фигуристка Евгения Лопарева рассказала о сотрудничестве с Гийомом Сизероном
Лопарева выступает в танцах на льду за Францию в дуэте с Жоффре Бриссо.
– Произвольный танец вам ставил Сизерон? Как вам с ним работалось?
– Вполне было продуктивно, понравилось. Он молодой, глаза горят, столько идей, ему хочется самовыражаться через спортсменов. Так что я рада была тому, что мы с ним ставили произвольный танец.
Я уговаривала всех выбрать эту программу, и Гийом поставил ее ровно так, как я себе в голове и представляла. Получилось отлично.
Конечно, Гийом ставил базу, а мы потом дорабатывали ее и от себя, и с тренерами Монреаля, разумеется. Это все командная работа. Но ключевым все равно был скелет танца от Сизерона, и танец получился действительно сильным.
– Вы ведь давно знакомы с Гийомом? Какие у вас с ним отношения?
– Лично до постановки программы практически и не общались. Пересекались, бывало, на соревнованиях, но не более того. К тому же у нас был разный уровень.
Не скажу, что мы раньше были лучшими друзьями, но на сегодняшний день мы хорошо общаемся с Гийомом.
– Надо же. Неужели в сборной Франции нет общения внутри команды?
– Почему нет? Все общаются, но партнер мой активнее общается. Он француз, и на родном языке, конечно, проще общаться.
– А вы за эти годы так и не стали окончательно своей?
– Мне кажется, своим полностью стать невозможно. Разный менталитет, воспитание, привычки, установки. Если ты не француз, то вряд ли станешь французом, если ты не родился в этой стране...
И так про любую страну, наверное, можно сказать. Но в целом я себя ощущаю вполне комфортно в общении и в жизни во Франции, – сказала Лопарева.
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