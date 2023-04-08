Британка Зоуи Джонс: «Уважаю всех спортсменов за их труд и надеюсь, что скоро российские фигуристы вернутся к соревнованиям»

Теги сборная России сборная Великобритании пары Зоуи Джонс Фигурное катание

Британская фигуристка выразила надежду, что россияне вернутся на международные старты

Зоуи Джонс выступала в парном катании с Кристофером Бойаджи.

«Я уважаю всех спортсменов за их труд и надеюсь, что скоро ваши фигуристы тоже вернутся к соревнованиям. Мне понравились все три пары из России, которые выступали на Олимпиаде в Пекине», – сказала Джонс.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Соль.
Спортсменка, мать 4-ых детей, ещё и на русских не гонит. Воистину Чудоженщина!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Она точно британка ?... Спасибо за смелое, адекватное и беспристрастное мнение.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Ответ mold-cel
какие перестановки в танцах? кому это интересно?
Фанатам интересно. Шлепай на свою ветку, откуда ты там пришел..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Какая молодец)
а с чего вдруг матч тв брал у нее интервью?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edem_sandlar
Ну все, теперь её посадят на 7 лет за такое мнение. Так, падажжи, как это не посадят? Это же дискредитация..
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksim shavkun
Сейчас заклеймят бедолагу😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
Ответ Iuliia Timofeyeva
Госпаде, спасибо, конечно, на добром слове, но занимайтесь уже своими странами, а то чет успехов на льду у Британии особых не наблюдается. У нас щас в танцах снова перестановки, всем это интересно, на разглагольствования всяких британок-американок уже просто всем плевать
какие перестановки в танцах? кому это интересно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StanislavaKhalina
Это очень мило со стороны Зоуи. Надеюсь, это не вызовет волну истерики в Инсте от добрячек всея катания вроде Дюамель.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
И её не объявят "иноагентом" за эти слова?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmona1
Надо же. Неожиданно. Молодец. Смелая девушка. Видать в основном психуют непосредственно соперники
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раскаталис Губайтис
Браво
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seka@
Вот что значит независимое мнение
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Позиция здорового человека. Уважение Зоуи!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Британцы же ненавидят всех русских! --- Разрыв шаблонов может случиться у пропагандологов.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
эта британка сломалась, несите другую
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮИ
Спасибо, Зоуи! Мы всегда подозревали, что ты хороший человек!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Медов
А ну либерасты, объясните ей, как она сильно ошибается.
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий