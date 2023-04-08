Британка Зоуи Джонс: «Уважаю всех спортсменов за их труд и надеюсь, что скоро российские фигуристы вернутся к соревнованиям»

Британская фигуристка выразила надежду, что россияне вернутся на международные старты

Зоуи Джонс выступала в парном катании с Кристофером Бойаджи.

«Я уважаю всех спортсменов за их труд и надеюсь, что скоро ваши фигуристы тоже вернутся к соревнованиям. Мне понравились все три пары из России, которые выступали на Олимпиаде в Пекине», – сказала Джонс.