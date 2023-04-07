Камила Валиева: «Главное – это правильное питание. Спортсменам важно следить за фигурой, это очень помогает спортивным результатам»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о влиянии здорового образа жизни на спортивные успехи

«Я тренируюсь шесть дней в неделю, стараюсь следить за питанием, ухаживаю за собой и своим здоровьем.

На самом деле о правильном (образе жизни) я узнала недавно, когда начала общаться с людьми, которые в этом разбираются.

Самое главное – это правильное питание. Хотелось бы больше исключать из своего рациона сильно переработанную пищу, я это стараюсь делать. Сразу же улучшается настроение, самочувствие.

Спортсменам важно следить за своей фигурой, это очень помогает спортивным результатам», – сказала Валиева на фестивале «Будь здоров» в Москве.