Камила Валиева: «Главное – это правильное питание. Спортсменам важно следить за фигурой, это очень помогает спортивным результатам»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева рассказала о влиянии здорового образа жизни на спортивные успехи

«Я тренируюсь шесть дней в неделю, стараюсь следить за питанием, ухаживаю за собой и своим здоровьем.

На самом деле о правильном (образе жизни) я узнала недавно, когда начала общаться с людьми, которые в этом разбираются.

Самое главное – это правильное питание. Хотелось бы больше исключать из своего рациона сильно переработанную пищу, я это стараюсь делать. Сразу же улучшается настроение, самочувствие.

Спортсменам важно следить за своей фигурой, это очень помогает спортивным результатам», – сказала Валиева на фестивале «Будь здоров» в Москве.

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15 комментариев

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Viks
Ответ Sat397
Ну вам то ничего не поможет от зависти. Черная зависть не лечится.
Зависть к фигуристке?!! У меня?!! У здорового мужика!!! --- Не лечится что-то у тебя, а не у меня.
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Lilek Li
наша звёздочка 💊
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Princess23
Ответ vadim235
Да, надо правильно питаться, а после еды надо помыть посуду,
думаете это она так оригинально дедушкин стакан мыла? ))))
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Princess23
Ответ Евгения Гринева
Какие здравые рассуждения для ее возраста. Осознанный подход к спорту, к питанию, а не как у многих, Паненковой, например: "хочу сникерс, а меня мама заставляет гречку с грудкой есть". А потом проходят годы, они жалуются: Я чтобы держать вес не пила воду, но при этом ела всякие вредности
какое осознанное? Судя по тому как ее поперло в пубертат, сидела на тех же сквизи что и остальные "феечки"
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Sat397
Ответ Viks
Валиева: "...это очень помогает спортивным результатам», как и препараты для сердца...
Ну вам то ничего не поможет от зависти. Черная зависть не лечится.
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Алексей Токарев
Капитан очевидность.
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Pentrak
Главное-пить из дедова стакана и сразу результаты улучшатся.
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Нурсултан Хамзаев
Главное – это правильное питание -, этим все сказано))
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vadim235
Да, надо правильно питаться, а после еды надо помыть посуду,
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Евгения Гринева
Ответ Евгения Гринева
Какие здравые рассуждения для ее возраста. Осознанный подход к спорту, к питанию, а не как у многих, Паненковой, например: "хочу сникерс, а меня мама заставляет гречку с грудкой есть". А потом проходят годы, они жалуются: Я чтобы держать вес не пила воду, но при этом ела всякие вредности
Кто-то ущемился) ну, что поделаешь, если это правда)
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Viks
Ответ Жизненная
А то)))Викс знает, о чем пишет!
И другим следовало бы знать. А то лезут в писатели без знания вопроса.
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Жизненная
Ответ Viks
Валиева: «Главное – это правильное питание. И питьё, из своего стакана...
А то)))Викс знает, о чем пишет!
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Евгения Гринева
Какие здравые рассуждения для ее возраста. Осознанный подход к спорту, к питанию, а не как у многих, Паненковой, например: "хочу сникерс, а меня мама заставляет гречку с грудкой есть". А потом проходят годы, они жалуются: Я чтобы держать вес не пила воду, но при этом ела всякие вредности
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Viks
Валиева: "...это очень помогает спортивным результатам», как и препараты для сердца...
+8
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Viks
Валиева: «Главное – это правильное питание. И питьё, из своего стакана...
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