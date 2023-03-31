Спортивный психолог Виктория Борзенкова раскритиковала методы воспитания отца 8-летней фигуристки.

Ранее блогер Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Мирослава Лебедева падает на пол во время разговора с отцом, а затем тот поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

— Абсолютно, категорически неприемлемо такое спортивное воспитание своих детей! Воспитание, педагогика и дрессировка с элементами насилия — абсолютно разные вещи.

Нет здесь какой-то великой заслуги «воспитателя». Силы заведомо не равные! Проявление нелюбви и жестокости родителя к своему ребенку — сомнительный успех и вряд ли пойдет на пользу в будущем.

— Может ли культ «чемпионства», которые продвигают школы фигурного катания, влиять на методы таких тренировок?

— Да. Обучение через подражание, такое происходит часто. Но надо сохранять здравый смысл во всем и свою голову иметь. Никакой результат не стоит здоровья собственного ребенка как физического, так и ментального, — сказала Борзенкова.

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес