Спортивный психолог о скандале с 8-летней фигуристкой и ее отцом: «Воспитание и дрессировка с элементами насилия — абсолютно разные вещи»

Теги женское катание Виктория Борзенкова Мирослава Лебедева Фигурное катание

Спортивный психолог Виктория Борзенкова раскритиковала методы воспитания отца 8-летней фигуристки. 

Ранее блогер Елена Родина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором Мирослава Лебедева падает на пол во время разговора с отцом, а затем тот поднимает ее за ворот куртки и заявляет, что «актерское мастерство надо на льду показывать, а не здесь».

— Абсолютно, категорически неприемлемо такое спортивное воспитание своих детей! Воспитание, педагогика и дрессировка с элементами насилия — абсолютно разные вещи.

Нет здесь какой-то великой заслуги «воспитателя». Силы заведомо не равные! Проявление нелюбви и жестокости родителя к своему ребенку — сомнительный успех и вряд ли пойдет на пользу в будущем.

— Может ли культ «чемпионства», которые продвигают школы фигурного катания, влиять на методы таких тренировок?

— Да. Обучение через подражание, такое происходит часто. Но надо сохранять здравый смысл во всем и свою голову иметь. Никакой результат не стоит здоровья собственного ребенка как физического, так и ментального, — сказала Борзенкова.

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес

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3 комментария

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Denkaaaa
даа,давно было пора обратить внимание на бедную Мирославу.на всех видео у нее такое отчаяние в глазах. родители хотят реализовать на ней все свои несбывышиеся мечты
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Pakita
У папаши явно что-то не в порядке с психикой. Склонность к садизму, проявляющаяся по отношению к собственному ребенку, который не может за себя постоять.
+2
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+2
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Sobachkin
Часть родителей свою никчемность реализуют в ребенке, ломая его жизнь. Ну и тренеры добавляют. У нас нормально бить детей видимо, чтобы спорт был у них не удовольствием, а нечто большим. Но не всем везет. В итоге сломанное сознание, организм и образование тоже уже не рядом. У нас все осталось на уровне совка, когда делают робота, а у Этери с ее инкубатором это норма
+4
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