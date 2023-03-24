Изабо Левито: «Я просто ужасно расстроена. Своими руками отдала шанс на медаль»
Изабо Левито оценила выступление на чемпионате мира по фигурному катанию.
«Я просто ужасно расстроена – все, о чем я могу сейчас думать, – это злосчастное падение с первого прыжка. Так жаль, что я своими руками отдала шанс на медаль.
Но если говорить о том, что получилось – то я рада, что смогла не расклеиться и взять себя в руки после падения. Которое я, конечно же, не смогу забыть, увы. У меня все в глазах просто почернело в тот момент.
Но будут и хорошие воспоминания – японские зрители поразили меня в самое сердце, такой теплый прием. А как приятно, когда на арене объявляют «Изабо Левито-сан», я не забуду этот чемпионат – это точно», – сказала американская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.
Сначала отказались от тренировок Четверных, потом Потеряла Всю красоту катания, а под конец и прыгать разучилась!
Это явная Деградация по ходу сезона!
А я надеялся, что она в этом сезоне станет Лучшей.🤷♂️
А вот у нас этому барышни обучены .
Мое мнение - ты третья. А оценщики везде одинаковы.
Ты была лучше Луны, но покромсали жестоко
Надеюсь, все выводы будут сделаны и больше подобной ситуации у Изабо не произойдет. Интересная, позитивная девочка. Здоровья, удачи и крепкой нервной системы ей в следующем сезоне!