Изабо Левито: «Я просто ужасно расстроена. Своими руками отдала шанс на медаль»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Изабо Левито оценила выступление на чемпионате мира по фигурному катанию. 

«Я просто ужасно расстроена – все, о чем я могу сейчас думать, – это злосчастное падение с первого прыжка. Так жаль, что я своими руками отдала шанс на медаль.

Но если говорить о том, что получилось – то я рада, что смогла не расклеиться и взять себя в руки после падения. Которое я, конечно же, не смогу забыть, увы. У меня все в глазах просто почернело в тот момент.

Но будут и хорошие воспоминания – японские зрители поразили меня в самое сердце, такой теплый прием. А как приятно, когда на арене объявляют «Изабо Левито-сан», я не забуду этот чемпионат – это точно», – сказала американская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

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17 комментариев

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galik55
Ответ Алена Иванова
Странно что после срыва нигде ни добавила прыга
Не научили. У наших на корочке.
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galik55
Ответ Heopsa
Мне кажется, даже если бы и прицепила, судьи все равно тащили бы Луну.
против каскада 3Л3Р вряд ли, хотя по тому как обкромсали ... все могло быть
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Беглый*
Самая симпатичная девушка на этом турнире
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Heopsa
Мне кажется, даже если бы и прицепила, судьи все равно тащили бы Луну.
+2
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Katerina Sunny
Ответ Алена Иванова
Странно что после срыва нигде ни добавила прыга
Говорит же, что почернело всё в глазах после срыва, а не расчётливо катала остальную программу.
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Ирина С
Да и тренеры помогли, если не научили при необходимости вносить изменения в программу и менять элементы местами.
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Анна Беляева
Ответ Алена Иванова
Странно что после срыва нигде ни добавила прыга
не натренирована
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unknownman
Ответ Sportsfan
Своими руками отдала - это точно. И не падением, а забытым каскадом.
Были бы силы - добавила бы. Очевидно, что сил у девочки не было, все через "не могу" делала. Впрочем, там все, кроме кореянки, подыхали во второй половине программы.
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Роман Волков
Изабо, что с тобой?!
Сначала отказались от тренировок Четверных, потом Потеряла Всю красоту катания, а под конец и прыгать разучилась!
Это явная Деградация по ходу сезона!
А я надеялся, что она в этом сезоне станет Лучшей.🤷‍♂️
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Competition Score
Подрасти пока.
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sasha0872
хендрикс все равно бы вытянули
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Нурсултан Хамзаев
2 аксель + 3 тулуп можно была спокойно добавить
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Александра Спортова
Всего-то надо было вместо сольного 3 тулупа прыгнуть ридбергер, а этот тулуп прицепить к акселю
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galik55
Не расстраивайся. Проси тренеров научить по ходу перекраивать программу в свою пользу. Могла бы, так правильно сделала, что не прилепила 3Р.
А вот у нас этому барышни обучены .
Мое мнение - ты третья. А оценщики везде одинаковы.
Ты была лучше Луны, но покромсали жестоко
+5
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Ева Майская
Увы, это так. Отдала своими руками, не прицепив прыжок.
Надеюсь, все выводы будут сделаны и больше подобной ситуации у Изабо не произойдет. Интересная, позитивная девочка. Здоровья, удачи и крепкой нервной системы ей в следующем сезоне!
+5
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Алена Иванова
Странно что после срыва нигде ни добавила прыга
+13
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Sportsfan
Своими руками отдала - это точно. И не падением, а забытым каскадом.
+20
-2
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