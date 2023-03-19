Акатьева после турнира шоу-программ: «Большое спасибо моим тренерам за волшебную постановку! Спасибо болельщикам за полные трибуны и теплоту ваших сердец!

Софья Акатьева поделилась впечатлениями от участия в турнире по шоу-программам.

«Турнир по шоу-программам «Русский вызов» 🪐 Hijo de la Luna 🌓❤️ Большое спасибо моим тренерам за волшебную постановку! 🌙🌏

Спасибо Федерации фигурного катания и Первому каналу за организацию замечательного праздника на льду! 💥⭐️

Спасибо зрителям, болельщикам за полные трибуны, вашу любовь к фигурному катанию и теплоту ваших сердец, я получила огромное удовольствие, выступая для вас! 🫰🏻💓

Благодарю Аллу Сигалову за специальный приз и высокую оценку моего номера. 😊

Сезон завершен, но мы не прощаемся, а #работаемдальше 😊 До встречи в нашем большом гастрольном туре c TeamTutberidze», – написала чемпионка России.

Софья Акатьева показала шоу-программу под песню Hijo de la Luna. Она спустилась на лед с «Луны»