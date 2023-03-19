Акатьева после турнира шоу-программ: «Большое спасибо моим тренерам за волшебную постановку! Спасибо болельщикам за полные трибуны и теплоту ваших сердец!

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Софья Акатьева поделилась впечатлениями от участия в турнире по шоу-программам.

«Турнир по шоу-программам «Русский вызов» 🪐 Hijo de la Luna 🌓❤️ Большое спасибо моим тренерам за волшебную постановку! 🌙🌏

Спасибо Федерации фигурного катания и Первому каналу за организацию замечательного праздника на льду! 💥⭐️

Спасибо зрителям, болельщикам за полные трибуны, вашу любовь к фигурному катанию и теплоту ваших сердец, я получила огромное удовольствие, выступая для вас! 🫰🏻💓

Благодарю Аллу Сигалову за специальный приз и высокую оценку моего номера. 😊

Сезон завершен, но мы не прощаемся, а #работаемдальше 😊 До встречи в нашем большом гастрольном туре c TeamTutberidze», – написала чемпионка России.

Софья Акатьева показала шоу-программу под песню Hijo de la Luna. Она спустилась на лед с «Луны»

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13 комментариев

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olvl
А Соне спасибо за прекрасный прокат. Номер ей очень идёт.
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Ягун Ягунини
Ответ Прекрасная фурия
Хорошая скромная девочка, незаслуженно по сезону засуженная. Буду за нее болеть.
Не сказать, что засуженная по сезону, Соня не что то, а ЧР выиграла, самый сложный турнир у девушек. Но вот вчера Соня своим проникновенным номером заслужила быть в призах.
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inspire162
Со! Искренние поздравления с прекрасным выступлением!
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kate_ko
постановка, платье из лунного света и сама Соня действительно волшебные! заслуженный спецприз)
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Прекрасная фурия
Хорошая скромная девочка, незаслуженно по сезону засуженная. Буду за нее болеть.
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AreYou
У Сони был самый красивый номер. Я бы её на второе место поставила
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Mariaku
Мы вчера на трибунах включили фонарики на выступлении Суперсоника! Нежнейший номер, один из лучших у дев на турнире, символично, что именно утончённая Алла Сигалова отметила!
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oleg
Сама Сигалова отметила Соню. Это дорогого стоит.
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oleg
Тебе спасибо, любимый наш СуперСоник за исполнение прекрасной программы. Удачи, красавица!
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ретроградный меркурий
Отличный номер был у Сони и подходит ей на все сто. Рад, что у Сони наконец появилась своя фирменная показалка, а не эти обноски из соревновательых программ. Ну и катание Сони - отдельная песня. Действующая чемпионка России не смогла себе позволить опустить планку и единственная на турнире прыгала каскады 3-3.
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Беглый*
Один из лучших номеров вечера, очередная топ-постановка показалки от ТШТ, волшебная Соня и заслуженный приз. Неплохим получился первый сезон со взрослыми у чемпионки России.
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ccc6srcv2n
Постановка отличная! Сонечка летала в ней. Подчеркнули ее скольжение и работу корпусом. Я всегда раньше думала, что Соня пока не дотягивают в артистизме, но именно в этой программе она раскрылась для меня. Может Соня, раскрепоститься , оказывается, и благодаря этому турниру мы смогли это увидеть.
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MyCA
Да спасибо 1 каналу, а то неизвестно когда бы сподобились новую показалку поставить. Соня была прекрасна.
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