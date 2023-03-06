Александр Энберт: «Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Энберт подвел итоги финала Гран-при России. 

Победу в женских соревнованиях одержала Аделия Петросян, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева. 

«В целом у меня прекрасные впечатления, получился прекрасный турнир во всех дисциплинах. Это первый финал Гран-при в истории российского фигурного катания, и вышло очень классно и интересно, получил удовольствие от просмотра.

Шикарные прокаты были у Туктамышевой, Акатьевой, Валиевой и у Петросян.

Последний официальный прокат в этом сезоне, и турнир был очень сильным по эмоциям. Было наслаждение от высокого класса фигурного катания.

Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее», — считает Энберт. 

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6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Да после нашего финала и ЧМ смотреть незачем. У нас шоу-турнир впереди! Вот где полыхнёт напоследок.
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София Хайн
Ответ Ilja Zuev
Тогда вопрос напрашивается. Если внутри страны вам интереснее соревноваться, тогда зачем возвращаться на международную арену? Сидите дома, посещайте Золотые пируэты Сызрани. Россиянам чемпионаты Европы и мира ни к чему.
Внутренние соревнования интереснее смотреть
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Лакс
Энберт же:
«Валиева в начале сезона всех взбудоражила. Сейчас не хотелось бы, чтобы этот сезон заканчивался. У Камилы была одна из самых высоких баз второй оценки, ближе к десяти. У остальных меньше баллов из-за владения коньком и мастерства скольжения. Валиева невероятно катается. Именно по катанию, владению коньком она вне конкуренции, поэтому получает такие баллы. Помимо четверных прыжков вдохновенное катание Камилы производит огромное впечатление. Акатьева тоже очень запомнилась. Петросян к финалу подошла в очень классной форме, она вышла на турнир, соревнуясь с сильными фигуристками, и исполнила свой контент идеально»
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София Хайн
В ЧЕ смотрела только последние разминки. И то только потому, что наши бывшие там выступали. А ЮЧМ это было такое убожество по сравнению с нашим ЮФГП. Даже предполагаю, что на ЮЧМ наши парни могли занять весь пьедестал. У нас провал в танцах. Пока. Потому что у нас в сравнении с другими видами мало танцевальных ТШ. Имхо
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Ilja Zuev
Тогда вопрос напрашивается.
Если внутри страны вам интереснее соревноваться, тогда зачем возвращаться на международную арену?
Сидите дома, посещайте Золотые пируэты Сызрани. Россиянам чемпионаты Европы и мира ни к чему.
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round15
Странно звучит его фраза, еще интересней. Намного интересней!
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