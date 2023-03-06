Александр Энберт: «Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее»

подвел итоги финала Гран-при России.

Победу в женских соревнованиях одержала Аделия Петросян, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева.

«В целом у меня прекрасные впечатления, получился прекрасный турнир во всех дисциплинах. Это первый финал Гран-при в истории российского фигурного катания, и вышло очень классно и интересно, получил удовольствие от просмотра.

Шикарные прокаты были у , , и у .

Последний официальный прокат в этом сезоне, и турнир был очень сильным по эмоциям. Было наслаждение от высокого класса фигурного катания.

Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее», — считает Энберт.