Александр Энберт: «Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее»
Александр Энберт подвел итоги финала Гран-при России.
Победу в женских соревнованиях одержала Аделия Петросян, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева.
«В целом у меня прекрасные впечатления, получился прекрасный турнир во всех дисциплинах. Это первый финал Гран-при в истории российского фигурного катания, и вышло очень классно и интересно, получил удовольствие от просмотра.
Шикарные прокаты были у Туктамышевой, Акатьевой, Валиевой и у Петросян.
Последний официальный прокат в этом сезоне, и турнир был очень сильным по эмоциям. Было наслаждение от высокого класса фигурного катания.
Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили еще интереснее», — считает Энберт.
«Валиева в начале сезона всех взбудоражила. Сейчас не хотелось бы, чтобы этот сезон заканчивался. У Камилы была одна из самых высоких баз второй оценки, ближе к десяти. У остальных меньше баллов из-за владения коньком и мастерства скольжения. Валиева невероятно катается. Именно по катанию, владению коньком она вне конкуренции, поэтому получает такие баллы. Помимо четверных прыжков вдохновенное катание Камилы производит огромное впечатление. Акатьева тоже очень запомнилась. Петросян к финалу подошла в очень классной форме, она вышла на турнир, соревнуясь с сильными фигуристками, и исполнила свой контент идеально»
Если внутри страны вам интереснее соревноваться, тогда зачем возвращаться на международную арену?
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