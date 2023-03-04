Макар Игнатов: «Немного не хватило до ста баллов? Ничего страшного, это же только цифры»

оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

«Все сделал. Если копать глубже, можно посмотреть на вращение, все ли с ним получилось.

Немного не хватило до ста баллов? Да ладно, ничего страшного. Это же только цифры.

Я был первым запасным на этот турнир. Еще после чемпионата Петербурга был разговор, что мы готовимся. Так что мы тренировались все это время.

За меня сегодня болеют родители, девушка и все зрители», – сказал Игнатов.