Макар Игнатов: «Немного не хватило до ста баллов? Ничего страшного, это же только цифры»

Теги сборная России мужское катание Макар Игнатов Серия Гран-при России Фигурное катание

Макар Игнатов оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

«Все сделал. Если копать глубже, можно посмотреть на вращение, все ли с ним получилось.

Немного не хватило до ста баллов? Да ладно, ничего страшного. Это же только цифры.

Я был первым запасным на этот турнир. Еще после чемпионата Петербурга был разговор, что мы готовимся. Так что мы тренировались все это время.

За меня сегодня болеют родители, девушка и все зрители», – сказал Игнатов.

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1 комментарий

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Додик Аксель
Макар выдал очень хороший прокат в КП ! И функционально его хватило на всю программу. Видно, что ОФП подтягивают с тренерским штабом. Удачи и успеха в ПП !
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