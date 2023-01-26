Алена Леонова: «Смотрю чемпионат Европы из-за Губановой, потому что ставила ей программы. Довольна ее выступлением, Настя получила хорошие баллы»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Алена Леонова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Алена Леонова высказалась о женском турнире на чемпионате Европы-2023 по фигурному катанию.

«Чемпионат Европы смотрю из-за Анастасии Губановой, потому что ставила ей программы. На мой взгляд, она откатала короткую очень хорошо. Правда, были недочеты в конце программы.

По прыжкам у меня нет никаких вопросов. В целом, я довольна ее выступлением. Настя получила хорошие для себя баллы. У нее давно не было такого результата. Это здорово!

Она идет вперед. На следующем старте уже баллы будут за 70. Потому что с ее контентом можно получить высокий результат.

 Что касается остальных спортсменов, к сожалению, не за всеми следила. Но по баллам, можно сказать, ситуация плачевная, очень низкие результаты.

Меня расстроила Луна Хендрикс. Не знаю, почему она так выступила. Будем следить за чемпионатом дальше!», – сказала Леонова. 

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31 комментарий

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CrazyAboutFS
Ответ Iren Pavlova
Для тупых, пожалуйста, расшифруйте. Куда заходить то(( и что набирать.
Настройте vpn на Бельгию. Идите на YouTube.com. Введите в search : Espoo 2023 figure skating

Результатом будет лист всех программ
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Kess Gore
Ответ Iren Pavlova
Для тупых, пожалуйста, расшифруйте. Куда заходить то(( и что набирать.
https://www.youtube.com/@SkatingISU -- not sure if you may need a VPN.
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Kareglazaya
Ответ 22somebody22
70 баллов никак не наскребет,ну какие хорошие баллы?
Леонова сказала "хорошие для себя", и это многое меняет)
+4
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+4
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bolelschiza
Ответ imaxim
Интересно, а им нравилась короткая Волосожар/Транькова в 2016?
Одна из самых моих любимых КП, надо пересмотреть) и у Леоновой крутая Индия была)
+1
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+1
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22somebody22
70 баллов никак не наскребет,ну какие хорошие баллы?
+5
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+5
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komronkomi lev
good job
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Irina Kistler
Ответ shaddd0ws
да, Ника из Петербурга, раньше с Галлямовым в паре каталась
Спасибо, девочка классная! А партнёр тоже из "наших" или "выращенный в Голландии "?
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shaddd0ws
Ответ Irina Kistler
Просветите: за Голландию откатала Ника Осипова, тренером вывела пару Алена Савченко. Она ( спортсменка) из России и откуда?
да, Ника из Петербурга, раньше с Галлямовым в паре каталась
+1
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+1
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<vella>
Ответ Савосмна Лидия
У Насти очень слабые вращения, на них и дорожке она много теряет, нет связок
на дорожке много теряет____________
это вообще удивительно,
конек у нее был один из лучших в России, если не лучший
+9
-1
+8
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Дудабот Уно
Настя красуется на сайте ИСУ с заголовками "Перехватила лидерство у топ-фаворита")
+8
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+8
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imaxim
Ответ Sportsfan
Индусы оскорблены произвольной программой Губановой, жалуются на «misrepresentation» и «culture appropriation».
Интересно, а им нравилась короткая Волосожар/Транькова в 2016?
+4
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+4
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Irina Kistler
Просветите: за Голландию откатала Ника Осипова, тренером вывела пару Алена Савченко. Она ( спортсменка) из России и откуда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mira Val
Ответ Iren Pavlova
Я в России. Перешла по ссылке, а мне смотреть запрещено(( в моей стране((
на Окко есть запись прокатов https://okko.sport/sport/live_event/isu-european-championships-wshort
0
0
0
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Delirium
Ответ Iren Pavlova
Я в России. Перешла по ссылке, а мне смотреть запрещено(( в моей стране((
Официальная трансляция (и запись прошедших коротких) в России здесь: https://okko.sport/sport
0
-1
-1
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Irina Kistler
Ответ Iren Pavlova
Скажите, где вообще смотреть полностью чемпионат? Желательно с разминкамт и т. д. И остальные старты, прошедшие. Я б вот Олимпиаду пересмотрела. В ютубе всегда все по кускам(((
Okko, можно https://auth.eurosport.fr/login?flow=login. Только на последнем на французском
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0
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dk9fmwks6s
Ответ lidia
ISU в ютюбе
На okko
+1
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+1
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Allbee
Ответ Iren Pavlova
Я в России. Перешла по ссылке, а мне смотреть запрещено(( в моей стране((
Впн вас выручит
+1
0
+1
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lidia
Ответ Iren Pavlova
Я в России. Перешла по ссылке, а мне смотреть запрещено(( в моей стране((
Ну а у нас то телевидение росссийское запрещено. Только через спутник. Но периодически дроны летают. В окна смотрят
0
0
0
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SALMON
Ответ Савосмна Лидия
У Насти очень слабые вращения, на них и дорожке она много теряет, нет связок
Со спиной проблемы
+13
0
+13
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lidia
Ответ Iren Pavlova
Я в России. Перешла по ссылке, а мне смотреть запрещено(( в моей стране((
Ойооййй. Надо же!!
0
0
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Iren Pavlova
Ответ lidia
Я правда. в Европе.https://www.youtube.com/live/hqkgmcjW6ak?feature=share
Я в России. Перешла по ссылке, а мне смотреть запрещено(( в моей стране((
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lidia
Ответ Iren Pavlova
Для тупых, пожалуйста, расшифруйте. Куда заходить то(( и что набирать.
Я правда. в Европе.https://www.youtube.com/live/hqkgmcjW6ak?feature=share
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lidia
Ответ Iren Pavlova
Для тупых, пожалуйста, расшифруйте. Куда заходить то(( и что набирать.
https://www.youtube.com/live/hqkgmcjW6ak?feature=share
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iren Pavlova
Ответ KMR
https://m.youtube.com/user/SkatingISU
Спасибо! ☺
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KMR
Ответ Iren Pavlova
Для тупых, пожалуйста, расшифруйте. Куда заходить то(( и что набирать.
https://m.youtube.com/user/SkatingISU
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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