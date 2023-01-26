Алена Леонова: «Смотрю чемпионат Европы из-за Губановой, потому что ставила ей программы. Довольна ее выступлением, Настя получила хорошие баллы»

Бывшая российская фигуристка высказалась о женском турнире на чемпионате Европы-2023 по фигурному катанию.

«Чемпионат Европы смотрю из-за , потому что ставила ей программы. На мой взгляд, она откатала короткую очень хорошо. Правда, были недочеты в конце программы.

По прыжкам у меня нет никаких вопросов. В целом, я довольна ее выступлением. Настя получила хорошие для себя баллы. У нее давно не было такого результата. Это здорово!

Она идет вперед. На следующем старте уже баллы будут за 70. Потому что с ее контентом можно получить высокий результат.

Что касается остальных спортсменов, к сожалению, не за всеми следила. Но по баллам, можно сказать, ситуация плачевная, очень низкие результаты.

Меня расстроила Луна Хендрикс. Не знаю, почему она так выступила. Будем следить за чемпионатом дальше!», – сказала Леонова.

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