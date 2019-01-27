Лазукин о расставании с Туктамышевой: «Пути у людей расходятся. Просто так вышло»

Российский фигурист рассказал о расставании с чемпионкой мира-2015 по фигурному катанию .

– Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

– Точно. Могу сказать одно: жизнь – такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.

– Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?

– Сейчас у нас нормальные отношения.

– Сейчас у вас есть девушка?

– Нет. Я свободен, – сказал Лазукин.