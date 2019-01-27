Лазукин о расставании с Туктамышевой: «Пути у людей расходятся. Просто так вышло»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Андрей Лазукин Спорт-Экспресс Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о расставании с чемпионкой мира-2015 по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой

– Прошло уже немало времени, а люди до сих пор не успокоились по поводу вашего расставания с Лизой.

– Точно. Могу сказать одно: жизнь – такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло.

– Многие пары остаются друзьями после расставания. Вы обращаетесь?

– Сейчас у нас нормальные отношения.

– Сейчас у вас есть девушка?

– Нет. Я свободен, – сказал Лазукин. 

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